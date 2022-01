Sanremo, il famosissimo cantante sta malissimo in ospedale: “Pregate, ho bisogno di voi”

Cattive notizie per i fan del famosissimo cantante e comico, che poco fa ha annunciato di stare malissimo a causa di gravi problemi di salute, al momento è ricoverato in ospedale: scopriamo di più.

Il cantante e comico campano ha annunciato la triste notizia attraverso i suoi profili social, dove tiene continuamente aggiornati i suoi fan. Tantissime persone in questo momento hanno espresso tutta la loro vicinanza per questo periodo così difficile per lui.

Sanremo 2022, chi è il famoso cantante ricoverato in ospedale

Purtroppo il noto cantautore e comico napoletano, Luca Sepe, è stato ricoverato recentemente per aver contratto il virus. Una terribile notizia per lui, che ha deciso di annunciare attraverso i social.

Luca ha esordito nel piccolo schermo nel 1998, quando ha partecipato al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con il suo inedito “Un po’ di te”. Nel corso degli anni è riuscito anche a farsi conoscere all’estero, infatti, si è esibito tra America del Nord ed Europa dell’Est.

Classe 1976 ed è nato a Napoli, oltre ad essere un cantante di successo è anche un talentuoso parodista e conduttore radiofonico. Ha lavorato per Radio Marte, Radio Kiss Kiss Napoli e da settembre 2020 per Radio Crc Targato Italia. In radio è conosciuto soprattutto per i suoi divertenti scherzi telefonici.

Le condizioni di salute di Luca Sepe

Due giorni fa Luca Sepe è stato ricoverato in ospedale per il famoso virus. Ha contratto il virus durante le feste natalizie e anche in quell’occasione aveva annunciato il triste evento sui social per comunicare ai suoi follower la sua assenza per la diretta su Radio Crc:

“mi ha beccato proprio durante i giorni di festa, mi riprendo e ci vediamo presto”.

Probabilmente in questi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate e proprio per questo il cantante è stato ricoverato in ospedale. Sul suo profilo social ha anche pubblicato delle immagini dove si mostra mentre viene portato in ambulanza con la maschera dell’ossigeno per raggiungere l’ospedale.

Con la speranza che si riprenda il prima possibile da questo drammatico periodo, i suoi fan gli hanno mandato tantissimi i messaggi di vicinanza. Infatti, nelle scorse ore Luca ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto un pensiero per lui.