Pressione alta, l’alimento che mangiamo tutti che la fa subito abbassare

Un recente studio scientifico ha dimostrato che un certo ingrediente può essere un valido alleato per combattere la pressione alta.

Si tratta di un alimento che mangiamo tutti, molti lo assumono ogni giorno.

Sono tante le persone che soffrono di problemi di pressione sanguigna: non solo anziani ma anche giovani. Questa patologia va tenuta sotto controllo perché potrebbe risultare molto pericolosa, causare infarti o ictus.

Vediamo qual è l’ingrediente che può aiutare a contrastarla.

Pressione alta: l’alimento che può aiutare ad abbassarla

L’alimento da assumere nella nostra dieta quotidiana per combattere la pressione alta è lo yogurt.

Secondo quanto riporta la nuova ricerca i batteri buoni presenti nello yogurt sono ottimi alleati per abbassare la pressione: basta una dose al giorno di yogurt per ridurla, anche piccole quantità. Questo perché contiene potassio e magnesio, micronutrienti che contribuiscono al meccanismo di abbassamento della pressione.

Lo studio ha coinvolto un gruppo di 900 adulti over 62: chi assumeva regolarmente yogurt aveva una pressione più bassa (fino a 7 punti) rispetto a chi non la includeva nella dieta quotidiana.

Bisogna, naturalmente, controllare il valore di grassi e zuccheri contenuti nello yogurt da assumere, scegliere quello bianco e non superare i 200 gr al giorno.

Due buone alternative allo yogurt magro sono lo yogurt Skyr e quello greco.

Per assumere yogurt regolarmente, ci si può sbizzarrire in cucina. Ad esempio, si può aggiungere lo yogurt al posto della maionese per preparare alcune salse anche per ridurre l’apporto calorico.

Altre proprietà dello yogurt

Lo yogurt contiene calcio, vitamine (in particolare, del gruppo B), carboidrati, grassi. E un alimento molto saziante, è un alleato per l’intestino, il sistema nervoso centrale, la pelle, riequilibra il colesterolo.

Può essere assunto anche da chi è intollerante al lattosio in quanto quest’ultimo con la fermentazione si divide in due zuccheri (glucosio e galattosio) che l’organismo assimila facilmente.

Ovviamente, la cosa più giusta da fare se si soffre di pressione alta è chiedere consiglio al medico sia per una terapia adeguata sia per la dieta e lo stile di vita da seguire.