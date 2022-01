LDA spacca tutto: mai successo nella storia di Amici | Papà Gigi: “Guagliò ma che fai?”

By

Il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, sconvolge tutti per ciò che è successo nel programma condotto da Maria De Filippi, mai successa una cosa del genere. Ecco tutti i dettagli.

L’allievo della rinomata scuola sta affrontando un percorso unico e pieno di alti e bassi, nonostante questo però il ragazzo cerca di dare il meglio di sé per raggiungere gli obbiettivi precedentemente stabiliti. Tutti gli allievi del talent rincorrono un sogno che li accomuna, ovvero diventare dei grandi volti nella mondo della musica e della danza. Alcuni di loro spendono numerose energie per mantenere il proprio posto nella scuola, ad altri invece risulta perfino abbastanza facile. Ricordiamo però che attualmente nessuno ha la garanzia di arrivare fino alla finale e per questo tutti dovrebbero mostrare il loro valore e soprattutto il loro talento.

Ad oggi sono molti i volti infatti che hanno dovuto dire addio al programma poiché non reputati idonei nel continuare il percorso che gli si presentava davanti. Al loro posto sono entrati nuovi allievi pieni di grinta e buona volontà. All’interno della casetta i ragazzi condividono gioie e dolori, la lontananza da casa causa loro molto malessere. Inoltre, oltre ad impegnarsi nella sala prove, i ragazzi devono tener conto perfino dei compiti a loro assegnati per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato.

LDA spacca tutto, il padre Gigi rimane di stucco

Il talent consente ai giovani allievi di farsi un nome ancor prima di arrivare al serale. Se loro si mostrano volenterosi e determinati non saranno di certo i professori a tarpargli le ali. Anzi, questi ultimi tentano in tutti i modi di farli crescere sia professionalmente che caratterialmente. D’altronde, per poter raggiugere i propri obbiettivi nella vita bisogna affrontare innumerevoli difficoltà. Nel mondo della musica sono svariate le difficoltà che potrebbero incontrare sul loro percorso.

Pare però che per il giovane cantante la situazione non sia del tutto critica poiché appare molto talentuoso. Il programma gli ha consentito di produrre il suo primo inedito Quest’ultimo ha ottenuto un successo inimmaginabile e, contro ogni aspettativa iniziale, lui ha dato prova del suo talento.

Potrebbe interessarti anche: Amici, LDA confessa la malattia: “È stato grave”| Il figlio di Gigi D’Alessio distrutto

Il suo inedito “Quello che fa male” è diventato Disco di Platino. Questo successo ha lasciato tutti senza parole ed ha reso fiero papà Gigi, il quale è rimasto letteralmente senza parole. I professori si aspettano grandi cosa da questo ragazzo.