Le telecamere attente della casa del Grande Fratello Vip hanno notato un bizzarro comportamento di Gianmaria Antinolfi: scopriamo cosa è accaduto.

Gianmaria Antinolfi è sempre al centro dell’attenzione, infatti, è lui il protagonista indiscusso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I telespettatori del reality non hanno potuto non notare un bizzarro comportamento dell’imprenditore campano: scopriamo cosa ha combinato.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi il bizzarro comportamento

In questi ultimi mesi, Gianmaria Antinolfi è stato diverse volte al centro dell’attenzione sempre per diversi motivi. Non solo per il flirt con Sophie Codegoni e per le numerosi liti di cui lui è stato il protagonista, ma anche per dei bizzarri comportamenti che hanno lasciato il pubblico davvero sconvolto.

Lui si è rivelato un personaggio davvero fondamentale in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. E’ un uomo molto schietto anche se più volte è stato accusato di non dire mai la sua per non avventurarsi in alcune dinamiche scomode.

Nelle scorse ore, Gianmaria ha attirato l’attenzione del pubblico per un gesto bizzarro e allo stesso tempo quasi disgustoso. Il filmato è diventato virale in poco tempo e gli utenti del web sono rimasti davvero senza parole: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa è successo? Il gesto disgustoso

Non è la prima volta che vediamo Gianmaria Antinolfi commettere dei gesti alquanto strani, infatti, qualche settimana fa ha fatto scalpore un video che riguarda proprio lui mentre si infilava una mano nei pantaloni per poi annusarla.

Un gesto inopportuno che ha scatenato diverse polemiche sulla sua igiene personale, proprio per questo non sono mancate le frecciatine velenose sul web e vari commenti sgradevoli. Stavolta, i telespettatori lo hanno beccato ad annusare l’acqua con la mano mentre puliva la vasca da bagno.

Insomma, un comportamento discutibile e poco raffinato, infatti, in pochissimo tempo il video è diventato virale sul web. Recentemente la produzione del Grande Fratello ha anche preso dei seri provvedimenti a causa della scarsa igiene all’interno della casa di Cinecittà, diminuendo di ben 100 euro il budget della spesa settimanale.