GF Vip, “Quella è una scimmia” Offesa “orribile” Super vippona eliminata per direttissima

Altra cattiveria gratuita per la vippona Lulù, la quale si becca gli insulti di una famosa concorrente del programma GF Vip. Concorrente eliminata nell’immediato.

Continua lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip, programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a delle liti furiose tra alcune concorrenti presenti nella casa, una delle dirette interessate è proprio la povera Lulù. Come ben saprete nella scorsa puntata la sorella Clarissa ha messo in guardi entrambe le Principesse su una concorrente apparentemente loro amica. Manila, ha parlato molto male di entrambe ed ovviamente il tutto è stato ripreso dalle telecamere attente del programma, situate in ogni angolo della casa.

Le Principesse, stufe di questo suo comportamento si sono lamentate con Miriana. A sua volta, Manila ne ha prontamente parlato con Katia e Soleil. Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad un duro scontro direttamente fra Miriana e Manila, quest’ultima veniva accusata di aver tenuto un comportamento irrispettoso nei loro confronti. Manila, come ben saprete è stata difesa da Katia Ricciarelli, donna sempre pronta per intrufolarsi nei discussioni altrui. Dopo varie offese rivolte a Miriana da quest’ultima arriva la goccia che fa traboccare il vaso.

Katia Ricciarelli offende profondamente Lulù al GF Vip, senza ascoltare ragioni

Come vi abbiamo già anticipato, nell’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, la maggior parte delle donne di casa hanno avuto un brusco litigio. Le principali protagoniste sono proprio le Principesse, in loro difesa è corsa però Miriana che si è poi schierata contro Manila e Katia. Quest’ultima però non si è affatto comportata in modo rispettoso e soprattutto dignitoso. Lei stessa si definisce una grande donna, dalla quale mai nessuno si sarebbe aspetto questo comportamento.

La lite ha occupato un lasso di tempo determinato nella scorsa puntata. Andando in pubblicità, gli autori hanno comunque lasciato i microfoni accessi. Katia, insieme a Manila e Soleil, si sono confortate a vicenda. Katia però, anziché pensare solo al conforto delle due ha pensato di insultare pesantemente Lulù.

“Ma quella Scimmia lì?”

Ha detto la Ricciarelli rivolgendosi a Lulù. Il pubblico, sentendo queste sue parole si aspetta un’immediata eliminazione. Alfonso Signorini chiuderà un occhio anche su questo dal momento che le protagoniste della vicenda sono le sue preferite? Lo scopriremo solo nella prossima puntata.