La vippona Miriana protesta e prende una decisione definitiva: abbandona nell’immediato la casa del GF Vip. Ecco qual è la causa dell’abbandono del programma della donna.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad innumerevoli scontri, molti di questi vedono come protagoniste indiscusse le Principessa. per chi non lo sapesse, queste sono originarie dell’Etiopia, discendenti della dinastia. Le ragazze hanno preso parte al programma fin dal suo inizio. Sono presenti all’interno della casa del Grande Fratello da ormai diversi mesi e, purtroppo, stanno affrontando diverse difficoltà. Il tutto inizia con la lite fra Manila e la loro sorella Clarissa. Quest’ultima ha espresso pubblicamente il suo parere negativo sulla donna che prima reputava amica. Dopo le varie affermazioni in cui viene definita falsa e manipolatrice, all’interno delle mura del programma è scoppiato un vero putiferio.

Sono numerosi i volti del reality che si sono letteralmente schierati dalla parte delle Principesse, difendendole a spada tratta. Alcune vippone però hanno preso le difese di Manila cercando in tutti i modi di proteggerla da queste assurde, a loro dire, affermazioni. Una di queste è proprio Katia Ricciarelli, la quali non si è affatto trattenuta nell’insultare pesantemente le giovani vippone.

Miriana sconvolta dagli insulti rivolti alle Principesse al GF Vip, minaccia di abbandonare la casa

Chi segue attentamente le dinamiche che si svolgono nel reality, conosce perfettamente ciò che è accaduto nella giornata di ieri. La vippona Katia, dopo un’accesa discussione con la gieffina Lulù, ha insultato quest’ultima e le sorelle in modi dispregiativo e letteralmente razzista. Katia Ricciarelli ha invitato le Principesse a tornare nel loro Paese, non sapendo però che sia Clarissa che Lulù e Jessica sono cittadine italiane a tutti gli effetti poiché sono nate qui. La gieffina Trevisan, sentendo gli insulti della donna è rimasta completamente sconvolta e si è prontamente dissociata dalle sue parole.

Scioccata dall’evolversi della situazione creatasi ha minacciato gli autori del reality. Pretende infatti che la concorrente venga prontamente eliminata e, se questo non dovesse accadere, lei uscirà dalla porta rossa senza voltarsi indietro poiché non accetta assolutamente di condividere la sua quotidianità con una persona razzista.

Potrebbe interessarti anche: Lulù aggredisce Katia, una furia | Il Gf prende seri provvedimenti: Signorini perde le staffe

“Io se continua così mi ritiro perché io protesto contro il razzismo. Mi ritiro per questo, voglio vedere gli avvocati.”

Queste sono le sue parole appena è venuta a sapere dell’offesa fatta da Katia. Questa volta Alfonso Signorini prenderà finalmente i doverosi provvedimenti?