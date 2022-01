GF Vip, il vestito di Lulù è cortissimo: Manuel pazzo di gelosia | VIDEO

Manuel Bortuzzo pazzo di gelosia al GF Vip 6, il vestito di Lulù gli fa perdere letteralmente la testa. La sua reazione sconvolge tutti i presenti ed il pubblico da casa.

I due vipponi hanno da poco trovato l’armonia nella coppia che, inizialmente, tanto desideravano. Contro ogni pronostico infatti i due si sono riavvicinati dopo un lungo periodo di pausa quando, per via di Manuel, ne sono successe di tutti i colori. Il ragazzo infatti arrivò perfino a nominarla innumerevoli volte poiché non sopportava più i suoi comportamenti e voleva percorrere questo percorso da solo. Successivamente però, quando Lulù non sprecava neanche più il tempo di uno sguardo nei suoi confronti, lui ha capito quanto realmente tenesse a lei.

Dopo il loro riavvicinamento in molti hanno sospettato che i sentimenti di Manuel in realtà fossero falsi e che i suoi comportamenti fossero dovuti ad una strategia per catturare notorietà. Questo pensiero ha fatto molto male al ragazzo, il quale però lo ha compreso profondamente senza condannare chi lo ha espresso poiché da fuori si possono percepire innumerevoli fraintendimenti.

Manuel pazzo di gelosia al GF Vip per il vestito di Lulù, tutti i concorrenti sconvolti

Negli ultimi giorni però, i telespettatori hanno avuto molto materiale su cui pensare, chi prima lo criticava profondamente adesso lo incoraggia e lo sostiene. L’equilibrio trovato dai due è veramente sorprendente, ora sono l’uno la forza dell’altra. Iniziano quindi anche i primi scontri per via dell’immensa gelosia. Il più geloso della coppia infatti è proprio Manuel, il quale ha ripetuto più volte alla ragazza di prestare attenzione su ciò che indossa e soprattutto come lo indossa. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio del tutto esilarante.

Il ragazzo che prima non voleva neanche rivolgerle la parola, oggi le fa le scenate di gelosia davanti a tutta Italia. Insomma, la situazione si è completamente capovolta. Lulù è una ragazza molto emotiva e dolce, il suo stile nel vestire è unico e particolare.

Ama indossare vestiti attillati, principalmente rosa, ed anche molto corti. Un vestito in particolare però, indossato nelle ultime ore, ha fatto perdere le staffe al giovane vippone.

Abbraccio tra Lulù e Gianmaria mentre Manuel mangia i Mikado 😂#gfvip pic.twitter.com/FGXqRFGtMR — BL (@rainbow20202020) January 3, 2022

Sentendo le sue lamentele Lulù è rimasta a bocca aperta, come dal resto abbiamo fatto tutti, mai si sarebbe aspettata una sceneggiata del genere da quel ragazzo che qualche tempo fa non sopportava i suoi modi di fare e non la considerava minimamente. Lulù è poi scoppiata in una fragorosa risata senza però cambiare il vestito, Manuel non ha potuto fare altro che tenere sotto controllo la situazione.

Desirèe Cirisano