Tra soli 7 gironi rientrerà nella casa del GF Vip proprio lui, il ritorno è ormai ufficiale. Ecco di quale vippone si tratta e soprattutto, chi riabbraccerà? Tutti i dettagli.

In questi ultimi giorni un vippone in particolar sente la mancanza della casa del Grande Fratello Vip, il suo percorso purtroppo è stato troncato sul più bello e ad oggi non vede l’ora di varcare nuovamente la soglia della porta rossa solo ed esclusivamente per lei. Il loro rapporto è nato dal nulla, il legame si è instaurato lentamente e molto profondamente. I due sono andati contro ogni vippone presente nel reality, accogliendo perfino le critiche solo per poter stare insieme.

Spietati sono stati i concorrenti che, in malo modo, hanno giudicato terribilmente le loro azioni. A differenza di molti però, il loro comportamento, seppur non compreso, era ed è genuino e sincero. Ad oggi siamo abituati ormai ad assistere ad episodi scritti già molto tempo fa in un copione che non ammetteranno mai di aver stipulato. Il tutto ovviamente fatto per attirare verso sé i riflettori, senza pensare ad altro. Il loro rapporto invece è tutt’altra storia. Lui è stato eliminato all’incirca poco più di una settimana fa ma non riesce più a starle lontano.

Ecco chi rientrerà nella casa del GF Vip esattamente fra 7 giorni

Contro ogni pronostico, i due si sono avvicinati silenziosamente ed hanno creato uno dei rapporti più veri all’interno della casa. Nessun teatrino, nessun copione, solo ed esclusivamente passione. Lui era già fidanzato quando è entrato nel programma, il desiderio di baciare la vippona però lo ha spinto a troncare nell’immediato con la donna che lo attendeva fuori. Per questo e per altri innumerevoli fattori infatti sono stati pesantemente criticati. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli e Miriana. Il loro è stato un saluto drammatico, nessuno si sarebbe mai aspettato la sua eliminazione.

Ad oggi però lui vuole tornare nella casa così da poterla riabbracciare e coccolare a dovere. Ha chiesto infatti agli autori di fare uno strappo alla regola e di concedergli di rientrare nella casa. Ha ammesso che per lei, visto il periodo in crisi per via della pandemia ancora in circolo, farebbe perfino 45 giorni di quarantena forzata.

“Ho richiesto di fare la quarantena anche di 45 giorni per poter riabbracciare Miriana. Non ho bisogno di aerei o megafoni, mi manca e voglio abbracciarla.”

Queste sono le parole dell’ormai ex vippone, detto in diretta sulla piattaforma social Instagram. Ad oggi gli autori non hanno ancora confermato nulla, vi sono però numerose probabilità che Biagio rientri presto nella casa.