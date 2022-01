Forno incrostato, come pulirlo definitivamente con una bibita che abbiamo tutti in casa

Ritrovarsi il forno incrostato è una seccatura. Anche se il forno è un elettrodomestico che non viene usato spesso, e in periodi di festa che il forno lavora a pieno regime.

Non si dovrebbe mai trascurare di averne cura a della sua periodica pulizia.

Il forno come metodo di cottura

Nelle giornate di festa, o la domenica quando abbiamo più tempo per cucinare in famiglia, un elettrodomestico molto utilizzato è il forno, che sia statico o meno è un valido compagno di recette elaborate.

Quando notiamo che il forno comincia ad accumulare sporco, è essenziale pulirlo il prima possibile. Si utilizza il forno per preparare le nostre pietanze e per questo motivo le condizioni igieniche rivestono la massima rilevanza.

Tra i metodi di cottura sani, la cottura a vapore permette ai cibi di non disperdere le proprietà nutritive in acqua o nelle cotture aggressive come nel caso della frittura. In questo caso sia i grassi buoni, che i sali minerali o le vitamine restano nella cottura dei cibi a vapore. E il colore degli alimenti si conservano al naturale.

Quando cuciniamo con il forno, viene sfruttato il calore secco, con una temperatura che può variare da 150°C e 240°C. All’interno del forno gli alimenti possono spandere il grasso o olio che viene impiegato per la cottura lasciandolo alla fine tutto incrostato.

Forno incrostato che fare?

In commercio si possono trovare numerosi prodotti commerciali per la pulizia a fondo del forno, solitamente contengono prodotti chimici aggressivi, dannosi se venissero inalati.

Tra i metodi più naturali utilizzati nella pulizia del forno incrostato ci sono soluzioni a base di limone, un prodotto altamente antibatterico e sgrassante che in più lascia un piacevole odore di limone in cucina.

Una bevanda spesso segnalata per un uso insolito nella pulizia in casa è la Coca-Cola. Con questa famosa bevanda si possono pulire in modo naturale ed efficace le griglie del forno. Come fare? Basta mettere della Coca Cola in una bacinella capiente e lasciarle in ammollo, infine vanno sciacquate e asciugate.