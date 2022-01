Colesterolo, lo abbassi mangiando l’alimento più utilizzato dagli italiani

Pranzi e cene natalizie possono avervi lasciato il colesterolo alto e il girovita aumentato. È arrivato il momento di correre ai ripari.

La predisposizione genetica, disturbi a carico di fegato o reni, l’alcolismo, così come assumere assunzione determinati farmaci e il diabete rendono più facile l’aumento di colesterolo nel sangue.

Colesterolo alto rimedi alimentari

In particolare alcune abitudini comportamentali possono contribuire all’eliminazione del colesterolo LDL, e rappresentano uno strumento di protezione nella lotta contro l’ipercolesterolemia.

Per quanto riguarda i cereali, i legumi e le verdure sono i più indicati: questo tipo di alimenti non sono ricchi di colesterolo e favoriscono la riduzione quando lo stesso è in eccesso. Per di più, gli ortaggi che sono ricchi di fibre consentono di rendere meno elevato il suo assorbimento nell’intestino.

Di conseguenza, in presenza di colesterolo alto è consigliabile mantenere porzioni di cereali nella norma, sostituendo i cereali integrali ai prodotti lavorati, e di legumi.

La pasta integrale consigliata quando è alto

In questo senso, si suggerisce l’assunzione di alimenti come: pane, pasta e riso integrali con l’inserimento di frutta e verdura nella dieta quotidiana.