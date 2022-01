Barbara D’Urso terrorizzata, vacanze stravolte: si è smarrita in un bosco

Barbara D’Urso letteralmente persa in un bosco da sola, la vacanza da sogno si trasforma in una terribile avventura. Ecco cosa è realmente successo alla donna in questi ultimi giorni.

La famosa conduttrice televisiva, in vista delle vacanze natalizie ha deciso di trascorrere dei bei momenti rilassanti in montagna, nel bel mezzo della natura. La vediamo sempre nei panni nella perfetta donna da diretta televisiva, la quale potrebbe affrontare ogni sfida senza mai far brutta figura o semplicemente sfociare nel volgare. Composta e aggraziata, con il sorriso sempre sul volto accoglie i suoi ospiti nel salotto più famoso d’Italia. Dopo tanto duro lavoro però è bene prendersi una pausa per sé stessi, così da poter ricaricare le energie e ripartire al meglio.

La destinazione scelta dalla donna non è affatto lontana, a differenza di molti infatti che hanno preferito trascorrere le vacanze natalizie direttamente nel villaggio di Babbo Natale, volando così in Lapponia per qualche settimana. Lei invece non si è proprio allontanata dal nostro Paese ed ha deciso di trascorrere qualche giorno in Abruzzo in compagnia di un paio di amici fidati. Tutto davvero splendido fino a quando però, la conduttrice, decide di allontanarsi da sola dal resto del gruppo.

Barbara D’Urso letteralmente persa in un bosco: tutti gli aggiornamenti

La famosa conduttrice televisiva ha trascorso delle ore che difficilmente dimenticherà. Allontanandosi dal resto del gruppo poiché voleva fare una semplice passeggiata, si ritrova dispersa nel nulla. Preoccupata ma armata di ottima pazienza decide di continuare a proseguire in cerca del sentiero da seguire. Inizialmente il tutto è apparso molto difficile, la salita ripida l’ha messa a dura prova, successivamente però iniziano ad arrivare i primi risultati dei numerosi sacrifici. La donna infatti vede una piccola speranza alla fine del tunnel, una piccola luce che mano a mano inizia ad ingrandirsi.

Il tutto è stato comunicato in tempo reale dalla stessa conduttrice tramite i social network, precisamente sulla famigerata piattaforma Instagram. Molti sono i fan che, preoccupati, hanno cercato di darle una mano, dopo qualche ora però la donna è riuscita da sola nel suo intento.

Arrivata in cima alla ripida salita la conduttrice ha finalmente trovato il sentiero che cercava, il quale poi lo ha ovviamente seguito per tornare a casa senza riscontrare alcun problema. Si addentrerà nuovamente da sola nei boschi?