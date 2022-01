“Avete i telefoni accesi in camera” Scandalo dentro la casa: arrivano i controlli | È tutto finto

Poche ore fa sul web è diventato virale un video davvero sconcertante. I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno chiesto subito spiegazioni: ecco cosa è accaduto.

Alcuni concorrenti, durante la diretta del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad una confessione davvero sconvolgente. I telespettatori più attenti hanno sentito tutto e sono rimasti tutti a bocca aperta. Quello che hanno detto è davvero inimmaginabile: scopriamo cosa è accaduto.

Il GF Vip è tutto finto? È polemica

Il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini continua ad essere continuamente al centro delle polemiche. Già nelle scorse settimane il reality show è stato attaccato dal Codacons. L’associazione a tutela dei consumatori di Carlo Rienzi, infatti, ha definito la trasmissione piena di “schifezze”.

Non è la prima volta che il GF Vip 6 viene accusato di trasmettere solamente contenuti spazzatura, inoltre, non mancano le critiche per alcune dinamiche considerate “finte”, dunque, costruite a tavolino.

Delle accuse che sono nate soprattutto dopo il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma nelle scorse ore sul web un video metterebbe in dubbio ogni cosa: scopriamo di più.

Lo scandalo durante la diretta

Brutte notizie per Alfonso Signorini, dato che nelle ultime ore, un video compromettente sta spopolando sul web. Nel filmato si vede che durante una pausa della diretta del Grande Fratello Vip, ci sono i vipponi seduti sul divano. Ad un certo punto, in sottofondo si sente la voce di Eva Grimaldi che dice:

“Avete staccato i telefoni ragazzi?”

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, urla fuori dalla casa: Soleil scopre che entra Delia | Non crede alle sue orecchie

Successivamente, alla domanda ha risposto Sophie Codegoni che ha rivelato: “Eh no io ce l’ho di là in camera”. Delle dichiarazioni che hanno lasciato a bocca aperta tantissimi telespettatori. Come ben saprete, i telefoni sono oggetti super vietati, dato che secondo il regolamento del gioco i concorrenti non possono ricevere informazioni dall’esterno.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Basciano nascosto da Sophie: combina tutto con Soleil | VIDEO

Non solo i cellulari ma ovviamente anche: armi, orologio, sveglia, matita, carta, penna, agenda, stupefacenti e ogni tipo di apparecchio elettronico. Alfonso Signorini prenderà dei provvedimenti dopo ciò che è accaduto? lo scopriremo prossimamente.