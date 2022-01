Amici, spunta il nome del vincitore: “È il preferito di Maria” | Grazie a lei vincerà

Amici, spunta a sorpresa il concorrente preferito dalla conduttrice. Sapete di chi si tratta? Secondo il web sarà proprio questo giovane talento a vincere il programma.

Maria De Filippi fa capire palesemente chi è il suo allievo preferito. Il gesto che ha fatto la conduttrice nei suoi confronti non lascia dubbi, il web è sgomento.

Amici, Maria De Filippi fa capire chi è il suo allievo preferito

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si conferma ancora una volta un grande successo. Questo talent che va in onda da oltre vent’anni, piace tanto ai telespettatori. Ogni anno Maria De Filippi insieme ad un team di professionisti, individua giovani talenti che cavalcheranno, ci si augura, l’onda del successo calcando i palcoscenici più importanti e famosi del mondo.

Tanti sono i protagonisti attuali della musica italiana che hanno fatto e continuano a fare carriera come per esempio Irama, Gaia, Emma Marrone e Alessandra Amoroso che sfornano pezzi di grande successo uno dietro l’altro.

Anche i ballerini non possono certo lamentarsi. Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Alessio La Padula, solo per citarne alcuni, dopo aver lasciato i banchi dell’Accademia più famosa d’Italia hanno riscosso un grandissimo successo lavorando all’estero e anche come professionisti in quella che è stata per loro una scuola non solo formativa ma anche di vita.

Anche i talenti dell’edizione 2021-2022 piacciono tanto ai telespettatori. La conduttrice ha sicuramente un allievo preferito e lo ha mostrato facendo nei suoi confronti un gesto particolare.

Ecco chi è l’allievo preferito della conduttrice Mediaset

Manca poco per l’inizio del serale, ormai siamo al giro di boa. Tra poco più di due mesi, gli allievi si sfideranno settimanalmente in un appuntamento in prime time a colpi di danza e inediti brani cercando di arrivare alla finalissima.

Solo uno di loro alzerà la coppa dei campioni iniziando una sfavillante carriera nel mondo della danza o del canto. Gli allievi dell’edizione 2021-2022 hanno già conquistato il cuore dei telespettatori e dei professori.

Tantissimi sono i talenti che lasceranno sicuramente un segno indelebile nel mondo artistico. Anche se tutti i giovani che siedono dietro i banchi della famosa Accademia mariana sono professionali e dalla bravura straordinaria, è normale che pubblico, professori e la stessa conduttrice abbiano dei preferiti.

Sapete chi predilige in particolare la moglie di Maurizio Costanzo? Un video la incastra. La preferita di Maria De Filippi è la ballerina Carola.

Proprio a lei, la presentatrice ha donato una delle sue famosissime caramelle, segno questo che la giovane riceve delle attenzioni particolari da parte della moglie di Maurizio Costanzo. Sarà davvero così? Carola intanto è una ballerina dal talento indiscusso e che merita sicuramente di arrivare in finale.