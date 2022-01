UeD, Gemma Galgani contatta Charlene di Monaco: il suo messaggio fa piangere

Uomini e Donne, Gemma Galgani contatta la principessa Charlene di Monaco. Il messaggio della dama commuove tutti. I dettagli.

Non smette di sorprendere la dama torinese. L’acerrima rivale di Tina Cipollari ha contattato la moglie di Alberto II e il suo messaggio lascia senza fiato. Ti sveliamo il contenuto.

Gemma Galgani contatta Charlene di Monaco

Come sappiamo, Uomini e Donne è in pausa per le vacanze natalizie ma i protagonisti del famoso salotto dei sentimenti di Maria De Filippi continuano a dare spettacolo.

Ad attirare l’attenzione è una dama del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani. La dama torinese che da ormai 12 anni è parte della grande famiglia di Canale 5, non è riuscita ancora a trovare il suo principe azzurro.

Dopo numerose frequentazioni, fidanzamenti ufficiali andati in fumo e tante lacrime versate, la torinese non si è data ancora per vinta ed è speranzosa di lasciare, prima o poi, la trasmissione con l’uomo della sua vita.

In attesa di ritornare nello studio di Uomini e Donne che ormai rappresenta per lei una seconda casa, la Galgani ha fatto un gesto inaspettato. La dama ha contattato la principessa Charlene di Monaco che come è risaputo, sta combattendo contro gravi problemi di salute. Il messaggio di Gemma commuove tutti.

Il messaggio della dama per la principessa commuove il web

Charlene di Monaco non sta bene e questo non è un mistero. Da mesi la moglie di Alberto II non si mostra in pubblico e le sue condizioni di salute preoccupano non solo i sudditi monegaschi ma il mondo intero.

Dopo 8 mesi trascorsi in Sudafrica per curare una terribile infezione, la principessa si ritrova ora ricoverata in Svizzera perché la strada verso la guarigione è ancora, purtroppo, lunga.

I media internazionali non si sono risparmiati e di ogni è stato raccontato sul conto di Charlene. Si è parlato di Covid, di un intervento chirurgico che le avrebbe deturpato il viso, di una gravidanza illegittima con l’ex compagno di Naomi Campbell, un famoso miliardario russo, ma nulla di tutto questo è vero.

A svelare la realtà è proprio il principe Alberto II che poco prima di Natale, attraverso un comunicato stampa ufficiale, ha fatto sapere che la moglie si trova in una clinica per via di un esaurimento fisico ed emotivo.

Gemma Galgani, la famosa dama di Uomini e Donne, ha sempre manifestato la sua ammirazione per la principessa e in occasione del Natale, le ha voluto dedicare un messaggio.

La dama torinese ha commentato un video postato sul profilo Instagram ufficiale della regnante la quale ha mostrato ancora una volta la sua generosità messa a disposizione dei meno fortunati. Gemma ha scritto: “Alla mamma, alla donna meravigliosa, auguri perché tutto quello che desideri si avveri”. Il suo messaggio ha commosso il web.