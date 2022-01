Meghan e Kate in guerra: terremoto in famiglia reale, in ballo una marea di soldi

Meghan e Kate ai ferri corti. La ragione? I soldi. Una barca di sterline divide le due cognate reali. Tensione alle stelle nella Royal family.

Non c’è pace tra le due duchesse. Le mogli di Harry e William sono ai ferri corti e la causa è ancora una volta il dio denaro. Ecco cosa è successo tra le due.

Meghan e Kate ai ferri corti

Amatissime, seguitissime e imitate per il loro stile in tutto il mondo, Meghan e Kate sono le principesse moderne che i sudditi non solo inglesi ma anche di altre nazioni, considerano una nota positiva e rivoluzionaria in un sistema istituzionale dai tratti ancora ancestrali.

Da un lato c’è Meghan Markle, americana, ex attrice e amante della movida. Per anni è stata una stella di Hollywood, tra le artiste più conosciute e apprezzate del panorama televisivo d’oltreoceano. Si è fatta conoscere per aver preso parte alla serie Suits che l’ha lanciata al successo anche in Italia.

Dall’altro c’è la dolce Kate, giovane donna nata e cresciuta in una famiglia comune che con la nobiltà non ha mai avuto a che fare. Galeotta fu l’Università, quella giusta a quanto pare, che è stata teatro d’amore fortunato per lei. È proprio durante gli anni universitari che la Middleton ha conosciuto il principe William che diventerà poi suo marito e padre dei suoi bambini.

Meghan e Kate non potrebbero essere più diverse, eppure, c’è qualcosa che accomuna le due cognate reali creando discordia tra loro: i gioielli di Lady Diana.

I gioielli di Lady D creano scompiglio a corte

Meghan e Kate sono l’una l’opposta dell’altra. La prima, pur avendo sposato il nipote della Regina Elisabetta, ha preferito la vita comune, se tale la si può definire, a quella di corte.

La seconda, invece, da perfetta duchessa in carica, ha abbracciato la realtà aristocratica conquistando il cuore dei sudditi inglesi anche per la sua somiglianza con Lady Diana, definita da tutti la principessa del popolo.

A proposito di Lady D, è proprio lei la causa che ha portato scompiglio tra le due cognate che si sono trovate a doversi dividere i gioielli della Spencer.

Ebbene sì. Quando è venuta a mancare l’amatissima e iconica Diana Spencer, i suoi gioielli sono andati in eredità ai figli William e Harry che hanno potuto scegliere liberamente i monili che più preferivano.

A loro volta, i principini, hanno concesso in dono alcuni di questi preziosi gioielli alle loro consorti ed è a questo punto che sono nate le prime rivalità non solo tra i fratelli ma anche tra le due cognate. Ad ogni modo, le divisioni sono state fatte e piaccia o no, Meghan e Kate hanno ricevuto ciascuna la propria parte di eredità.

Kate ha ereditato gli orecchi di perle, un meraviglioso braccialetto sempre di perle, i costosissimi orecchini Collingwood e la straordinaria tiara Lover’s Knot che la duchessa ha sfoggiato in più occasioni.

A Meghan sono invece toccati: gli orecchini a farfalla di Lady D, il suo braccialetto in oro rosso e l’anello acquamarina che contiene due pietre appartenenti a una tiara di Diana Spencer.