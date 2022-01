“Ma dove vai con quelle orecchie là fai ride” Alex umilia Basciano per il suo ritocco vistoso

Nuovo scontro per i due vipponi Alex Belli e Alessandro Basciano, l’ormai ex vippone umilia spudoratamente il nuovo arrivato insultandolo pesantemente. Tutti i dettagli su quanto accaduto al GF Vip.

Non è di certo la prima volta che i due si scontrano nel programma. L’uscita di Ale x Belli dalla casa del Grande Fratello Vip ha segnato la fine di un’era di intrighi e triangolo amorosi. Il pubblico era ormai stufo degli infiniti teatrini visti nella casa. Alex però non è l’unico ad aver abbandonato la casa. Molti sono i volti che, venendo a conoscenza del prolungamento, hanno deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Per questo infatti gli autori, in collaborazione dello stesso conduttore, hanno dato deciso di far entrare nuovi concorrenti nella casa.

Uno di questi è proprio Alessandro Basciano, il quale ha espresso il suo interesse per ben due vippone ancora prima di varcare la soglia della porta rossa. Sophie e Soleil sono le prescelte del ragazzo, il quale attualmente condivide la sua quotidianità principalmente con la gieffina Sophie. Basciano si è però avvicinato all’ex di Gianmaria semplicemente dopo il rifiuto di Soleil. La sua attrazione nei suoi confronti però non è completamente svanita ed infatti spesso lo vediamo circolarle intorno cercando uno spiraglio per poter varcare il muro che li divide imposto da Soleil.

Alex umilia spudoratamente Basciano davanti a tutti i presenti ed al pubblico da casa al GF Vip

Come già anticipato, non è la prima volta che vediamo uno scontro fra i due. L’ex vippone non nutre una particolare simpatia nei confronti di Basciano, il quale tenta disperatamente di attirare l’attenzione di Soleil nonostante la relazione con Sophie. Ricordiamo infatti che il ragazzo, fin dalla prima notte nella casa del Grande Fratello, si è intrufolato nel letto di Soleil e da allora non ha mai cambiato postazione.

Nella scorsa puntata mandata in diretta, l’ormai ex vippone ha deciso di scambiare due parole con Alessandro poiché alcuni suoi comportamenti nei confronti di Soleil non gli sono affatto piaciuti. Come se a lui dovesse importare qualcosa, dal momento che lui stesso ha deciso di abbandonarla per correre fra le braccia della moglie ormai stanca del suo comportamento.

La lite inizia e fra i due volano parole pesanti ed insulti vari, Alessandro dà del buffone all’ex vippone e lui replica insultandolo prendendo in considerazione l’aspetto fisico del suo “avversario”:

“Zitto! Zitto! Con quelle orecchie là fai ridere!”

Alessandro sentendo queste sue parole ha cercato di controbattere ma ogni parola da lui detta non ha minimamente scalfito l’ego smisurato di Belli.