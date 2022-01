Lulù, è terremoto con Manuel Bortuzzo: l’annuncio ufficiale | Signorini sconvolto

Nuova bufera per la giovane coppia di vipponi nata al GF Vip, arriva per Lulù l’annuncio ufficiale. La relazione con Manuel Bortuzzo nuovamente sotto accusa: tutti i dettagli.

I giovani vipponi, dopo innumerevoli alti e bassi hanno finalmente trovato pace creando un equilibrio fra i loro due caratteri contrastanti. Da una parte vediamo una ragazza estremamente emotiva e dolce. Dall’altra invece vi è un ragazzo con un carattere del tutto particolare, il quale stenta a fidarsi delle persone e a mostrare i propri sentimenti. Inizialmente i due vivevano una quotidianità dura che li vedeva scontrarsi innumerevoli volte. Successivamente però, dopo un lungo periodo di pausa, lo stesso Manuel Bortuzzo ha deciso di avvicinarsi nuovamente a lei.

Il tutto fatto ovviamente sotto gli occhi attenti dei telespettatori che, mai si sarebbero aspettati un riavvicinamento dei due vipponi. Non dimentichiamo inoltre che il vippone Manuel è perfino arrivato al punto di nominare più volte la ragazza poiché non sopportava più i suoi modi di fare. La gieffina però non si è perda d’animo e, silenziosamente, ha continuato a sperare che lui cambiasse improvvisamente idea, proprio come poi è avvenuto. In molti però sospettano che fra loro non ci sia vero amore.

Nuovo terremoto per la coppia formata da Manuel e Lulù al GF Vip

Il comportamento del ragazzo ha suscitato l’interesse del pubblico il quale ha poi espresso il suo parere su tutte le piattaforme social. I commenti dei telespettatori sono poi giunti al diretto interessato il quale è rimasto molto deluso dal pensiero collettivo ma non lo ha criticato poiché, lui stesso ha affermato che, da fuori il duo ritorno dalla vippona poteva infatti apparire come una semplice strategia. A sue dire però, il ragazzo attualmente è follemente innamorato e spera di poter condividere la sua quotidianità con la ragazza anche al dì fuori della casa del reality.

Un uomo in particolare però ha deciso di spezzare una lancia nei confronti del ragazzo, cercando di incrementare i dubbi sulla veridicità delle parole della vippona. Questo è proprio il padre di Manuel, il quale si è già intromesso più volte nella loro relazione, non nutrendo una particolare simpatia nei confronti della Principessa.

“Dopo le nostre vicissitudini, Manuel è un ragazzo amato in tutta Italia. Quindi non penso che abbia bisogno di Lulù per avere notorietà. Forse lei cerca solo visibilità.”

Queste sono le parole del padre che, ancora una volta, prende le parti del figlio screditando però il nome della ragazza.

Desirèe Cirisano