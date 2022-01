Lulù e Manuel non riescono a dormire: la decisione presa in piena notte

By

La coppia che si è formata al Gf Vip, composta da Luù e Manuel, sembra essere più affiatata che mai. Vediamo cosa è successo di notte tra i due.

Anche se Manuel ha annunciato che lascerà a breve la casa del Gf Vip, la storia con Lulù continua e i fans credono che potrebbe continuare anche fuori.

Le notti brave di Lulù e Manuel

La coppia più amata dai fans del Gf Vip è sicuramente quella composta da Lulù e Manuel. Dopo un avvicinamento iniziale e un successivo allontanamento da parte di Bortuzzo, ora i due sembrano essere più uniti ed innamorati che mai. I due, che condividono il letto, spesso non dormono e si lasciano andare a lunghe conversazioni ed effusioni.

Non solo effusioni, però, la coppia ha deciso di dilettarsi in una piccola coreografia pensata per loro da Carmen Russo, ispirata a Grease. Sul finale, Lulù ha fatto un casqué sulle ginocchia di Manuel. Un ballo che ha fatto ritrovare ai due la classica gioia e spensieratezza tipica di chi, come loro ha vent’anni.

LEGGI ANCHE -> GF Vip 6, Lulù è impazzita: doccia con Basciano | “Che batosta per Manuel”

Per qualche vippone che è già uscito dalla casa, però, la storia sembrerebbe non essere destinata a durare. Sui due, infatti, si sarebbe espressa Patrizia Pellegrino. La donna ha affermato, infatti, che Manuel sarebbe semplicemente attratto fisicamente da Lulù poiché la ragazza va in giro sempre con vestiti molto succinti, che lasciano ben poco all’immaginazione.

Insieme a letto ma non per dormire

Lulù e Manuel, spesso, si ritrovano a letto per chiacchierare. Stavolta, però, invece di parlare o dormire hanno deciso di divertirsi insieme senza uscire dal letto. La coppia ha giocato, si è fatta il solletico, si è lasciata andare a giochi e risate proprio come due bambini.

Manuel e Lulù che combinano in piena notte pic.twitter.com/MCnoNSiSg0 — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 4, 2022

Durante quella nottata davvero magica per loro è come se avessero tolto ogni dubbio a chi non crede nella loro storia d’amore, che sembra essere proprio quella tipica di una coppia di giovani innamorati.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Manuel Bortuzzo sconcertato: “Disabili NO, cani NO” | Signorini non ci crede

Tra i gesti che non piaceva ai telespettatori, che dava molti dubbi circa la realtà dei sentimenti di Manuel nei confronti di Lulù spiccava quello di pulirsi sempre le labbra dopo aver baciato Lulù. Ciò accadeva per via delle ingenti quantità di lucidalabbra che la ragazza usava. Questa abitudine sembra essere da poco venuta meno.