“Ho il nome del fidanzato fuori di Soleil” Scoop clamoroso al GF Vip: adesso cambia tutto

Spunta finalmente fuori il nome del fidanzato della vippona Soleil, scoop clamoroso fra le mura del GF Vip: da oggi tutto cambierà nella casa del reality. Tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi mesi tutti siamo andati alla ricerca del presunto fidanzato della gieffina che ha fatto perdere la testa all’ormai ex vippone Alex Belli. Con il quale ha creato un vero e proprio triangolo amoroso finito poi per attirare l’attenzione di tutti i media in circolazione. La gieffina ha sempre ammesso di aver fuori un ragazzo che l’aspetta e che a lei tiene molto, per questo infatti ha deciso di mettere da parte gli scoop del gioco per garantirsi un futuro con lui. Anche se, bisogna ammetterlo, il suo comportamento all’interno della casa non era affatto quello di una ragazza innamorata del fidanzato che lo attende fuori dal programma.

Nonostante questo però, la ragazza ha dato il due di picche perfino al nuovo concorrente Alessandro Basciano, il quale si è poi prontamente catapultato fra le braccia della vippona Sophie. Per rifiutare l’interesse da lui espresso, ha infatti affermato di non essere interessata ad un coinvolgimento sentimentale poiché il suo cuore appartiene già a qualcuno.

Spunta fuori il nome del fidanzato di Soleil Sorge al GF Vip, scoop clamoroso all’interno della casa

Ovviamente, all’interno della casa non sono a conoscenza di ciò che accade fuori, di tutto ciò che si vocifera e delle presupposizioni della gente. Diverse settimane fa, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, numerose voci di corridoio trattavano l’identità del ragazzo misterioso. Secondo quanto vociferato, questo si chiamerebbe Carlo Domingo. I concorrenti del reality però non sanno che in realtà questo nome è spuntato parecchio tempo fa.

La gieffina Soleil ha deciso di confidarsi con il vippone Gianmaria, il quale ha ricevuto il suo aiuto nei momenti di sconforto per via della rottura con la ragazza Sophie. Fra le varie confessioni è perfino spuntato il nome del ragazzo che l’attende calorosamente fuori dal programma. Gianmaria però, pensando di esser a conoscenza di uno scoop clamoroso ha deciso di giocare d’astuzia tradendo la fiducia di Soleil in lui riposta.

Gianmaria rivela il nome del fidanzato di Soleil ✈️✈️ pic.twitter.com/XPdGB1WTCq — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 4, 2022

Gianmaria è andato a spifferare il tutto proprio all’acerrima nemica di Soleil, ovvero Sophie, nonché ex ragazza del vippone. Il tutto confessato al suo orecchio mentre quest’ultima stava semplicemente lavando i piatti con la nuova concorrente Federica. Mossa giusta quella fatta da Gianmaria?

Desirèe Cirisano