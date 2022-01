Giucas sta seriamente male, ha dimenticato tutto: “Tu chi sei?” | Non riconosce più nessuno

Il vippone Giucas sta notevolmente peggiorando al GF Vip 6, le sue condizioni attuali fanno preoccupare tutti i telespettatori ed ovviamente i suoi cari. Ecco cosa è successo nella casa.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a degli scenari improponibili, mancanze di rispetto da parte di praticamente tutti i concorrenti presenti all’interno della casa ma non solo. Lo stesso conduttore televisivo si è preso gioco del vippone parecchie volte e per questo infatti è stato criticato pesantemente. I concorrenti presenti all’interno della casa si divertono ad ironizzare sulle mancanze del gieffino, il quale avrebbe solo bisogno di solidarietà e rispetto.

Questo ragionamento però non viene affatto compreso e per questo i vipponi continuano a divertirsi alle sue spalle non rendendosi minimamente conto della gravità della situazione. Il vippone ha alcune carenze negli ultimi tempi. La sua età inizia a farsi sentire dimostrando i primi acciacchi. Numerose sono le volte in cui il vippone ha è stato beffato dai compagni per via di queste carenze, trattando ad esempio l’argomento “memoria”. I concorrenti all’interno della casa prendono troppo alla leggera il principio di Alzheimer dell’uomo. Sono molti i fattori scatenanti che potrebbero confermare questa tesi.

Giucas si dimentica dell’identità dei compagni al GF Vip 6

Come vi abbiamo già anticipato e come ben saprete, è capitato già innumerevoli volte che il concorrente dimostra di avere qualche mancanza che sta allarmando la famiglia. Nonostante questo tutti i presenti all’interno della casa continuano a farsi beffa di lui, perfino gli autori hanno iniziato ad ironizzare sul suo stato. Nella giornata di ieri il concorrente si è svegliato nel tardo pomeriggio, non sapendo di aver fatto così tardi e vedendo i compagni tutti indaffarati, si è sentito notevolmente a disagio.

Andando in bagno ha però incontrato Sophie che gli ha dato il buongiorno sorridendo, al che Giucas si è bloccato rimanendo di stucco. Non è riuscito a riconoscere la vippona con cui condivide le giornate da ormai circa 4 mesi. Infatti le ha chiesto preoccupato: “Ma tu chi sei?”. Inizialmente Sophie pensava che si trattasse di uno scherzo e allora ha lasciato correre. Jessica che ha assistito all’intera scena ha cercato di sdrammatizzare. I suo aiuto sono corsi gli autori che hanno poi dato gli auguri di buon anno al vippone.

Potrebbe interessarti anche: Valeria Marini, la richiesta indecorosa al GF Vip: “Che schifo, senza pudore”

La situazione però è notevolmente peggiorata poiché l’uomo non sapeva minimante di trovarsi ormai nel 2022. Andrebbero prese delle precauzioni urgenti per il vippone, inoltre bisognerebbe adottare un comportamento più rispettoso nei suoi confronti.