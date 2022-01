GF Vip 6, Basciano nascosto da Sophie: combina di tutto con Soleil | VIDEO

By

Alessandro Basciano è il vero playboy della casa del Grande Fratello Vip. Il giovane con il suo fascino ha attirato l’attenzione delle donne della casa: scopriamo cosa è successo nelle scorse ore.

Al Grande Fratello Vip i triangoli amorosi sembrano non finire mai. Tra Alessandro Basciano e Soleil Stasi l’attrazione è alle stelle, infatti, nella serata di Capodanno in assenza di Sophie hanno dimostrato di essere molto vicini: scopriamo cosa è accaduto tra i due.

GF Vip, Alessandro e Soleil: sempre più vicini, è polemica

L’ingresso di Alessandro Basciano ha sorpreso tutti, nessuno poteva mai immaginare che potesse attirare l’attenzione di Sophie e Soleil. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato molto alle due gieffine, in particolare alla Codegoni.

Ma durante una festa di Capodanno, Basciano e la Sorge si sono mostrati molto vicini, soprattutto quando Sophie non era presente. Proprio per questo sul web si è scatenata una gigante polemica. Anche Jessica Selassié ha detto la sua, dato che nei giorni scorsi aveva rivelato di provare un forte interesse per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne:

“È ambiguo, quando ha ballato con Sole era molto spinto, cosa che con Sophie non ho mai visto fare“.

L’atteggiamento di Alessandro Basciano ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti, le critiche non sono mancate da parte del pubblico: ma scopriamo nei dettagli cosa è accaduto tra lui e l’influencer italo americana.

Alessandro e Soleil: il ballo a luci rosse

Durante i festeggiamenti per il nuovo anno, Alessandro e Sophie si sono lasciati andare a dei lunghi baci. Un momento molto intimo e romantico, ma che è stato rovinato subito poco dopo l’avvicinamento con Soleil.

Infatti, durante una festa di Capodanno, Basciano e la Sorge hanno cominciato a ballare in maniera sempre più sensuale e il contatto tra di loro non è mancato. Lui le toccava i fianchi e il lato b e lei ha continuato a ballare.

Un momento a luci rosse che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta, dato che sembra che si siano avvicinati così tanto perché Sophie non era presente. Come reagirà quest’ultima quando lo scoprirà? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip.