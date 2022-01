Federica ha il ragazzo fuori: Gianmaria non ci crede: “È una congiura”

Federica, nuova concorrente del GF Vip, lascia a bocca aperta il vippone Gianmaria confessandogli di avere un ragazzo fuori dal programma. tutta la verità sulla vicenda.

Il concorrente Gianmaria ha da poco superato una brutta situazione per via della rottura con la gieffina Sophie. La quale lo ha lasciato senza pensarci due volte quando ha visto il volto del nuovo concorrente, ovvero Alessandro Basciano. I due hanno iniziato a condividere ogni momento della giornata e Gianmaria non ha potuto fare altro che soffrire in silenzio. Con l’aiuto della vippona Soleil però è riuscito ad avvicinarsi alla nuova arrivata, ovvero Federica, con al quale è nato un bellissimo rapporto.

Gianmaria, ha confessato a Soleil di esser molto felice della situazione creatasi con la ragazza e che, finalmente vedere Sophie fra le braccia di Alessandro no gli faceva più lo stesso effetto. Federica d’altro canto, ha legato con molti concorrenti ma il rapporto creato con Gianmaria l’ha resa più sicura ed ovviamente entusiasta della scelta di entrare a far parte del cast del reality. A quanto pare però, dietro i suoi comportamenti si cela una verità inaspettata.

Federica ha un ragazzo che l’aspetta fuori dal programma, Gianmaria non ci crede e rimane sconvolto

Il loro rapporto è ormai solido e, per via di qualche confessione rivelata in tarda notte, sta diventando perfino intimo. I due condividono ogni momento della giornata insieme e cercano di esser l’uno la forza dell’altra. Inizia però a nascere una vera e propria gelosia, spesso abbiamo visto la ragazza lanciare delle occhiate taglienti alle altre vippone che si avvicinavano al gieffino. Pare quindi che tra i due, lentamente stia nascendo un legame che va molto oltre la semplice amicizia. Tutti infatti hanno scommesso che fra i due a breve sboccerà l’amore.

Nelle ultime ore però la vippona ha deciso di confessare un segreto al ragazzo. Quest’ultima gli ha confessato di avere, in realtà, un ragazzo che l’attende al di fuori delle mura della casa e che per questo tra i due sono poche le probabilità che possa nascere qualcosa. Sentendo queste parole Gianmaria è rimasto completamente sconvolto.

Il vippone infatti pensava che tra i due ci fosse forte intesa e soprattutto della forte attrazione, mai si sarebbe aspettato un confessione di questo genere. La ragazza però lo ha tranquillizzato dicendogli che, il ragazzo che l’attende fuori non è il suo fidanzato, ma bensì un semplice conoscente a cui tiene particolarmente. Ha però preferito di essere completamente sincera con lui, per questo infatti gli ha rivelato la natura della loro relazione.