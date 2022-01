Barù senza freni, smaschera gli autori del GF Vip: “Ho visto cose imbarazzanti”

Il nuovo concorrente Barù smaschera spudoratamente gli autori del GF Vip ed i loro loschi piani davanti a tutti i telespettatori del programma. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete lui è uno dei pochi concorrenti a cui non interessa minimamente apparire sotto i riflettori attirando l’attenzione verso di sé. Per questo infatti si vive la sua esperienza senza freni e soprattutto senza farsi condizionare dal volere degli autori. A differenza di molti infatti che sono entrati all’interno della casa seguendo un semplice copione scritto in collaborazione con gli autori stessi. Non dovendo rispettare alcun accordo, il suo comportamento nel programma non varia ed infatti si comporta come si comporterebbe a casa sua, per intenderci.

Ovviamente i suoi atteggiamenti possono essere apprezzato o giudicati in malo modo, questo fa parte del pacchetto. Bisogna però ammettere che almeno lui, in confronto agli altri che non si mostrano per ciò che realmente sono, si differenzia dal gruppo mostrando solo la realtà dei fatti. I suoi modi possono apparire sgarbati ed irrispettosi, ma almeno sono sinceri. Gli autori però tengono molto all’impressione che il pubblico si fa del reality e per questo il vippone viene continuamente bacchettato.

Barù smaschera finalmente gli autori del GF Vip, lui senza freni si schiera contro di loro

Come già anticipato, sono numerosi i comportamenti che potrebbero urtare la sensibilità dei telespettatori, soprattutto quando viene ripreso il vippone. Il suo atteggiamento ha infinite sfaccettature e il più delle volte, bisogna ammetterlo, è inopportuno nel contesto desiderato dagli autori. Questi ultimi infatti vorrebbero che il vippone creasse delle dinamiche all’interno della cosa comportandosi come tutti gli altri concorrenti. Evitando inoltre di fare battutine o ad adottare atteggiamenti non adatti al programma poiché seguito da ogni fascia d’età.

A queste condizioni per il gieffino non ci sta, dopo aver sopportato le infinite lamentele degli autori infatti non resiste più e decide di dire la sua. Le sue affermazioni vanno a colpire non solo il comportamento dei suoi compagni ma perfino degli autori, i quali vengono definiti come strateghi.

“Se non posso fare le mie battute, vado a casa. Cosa mi avete chiamato qui a fare? Il democristiano? No scusa è l’una di notte, ho visto cose alle 5 del pomeriggio imbarazzanti.”

Queste sono le parole del vippone con le quali ha ammutolito definitivamente gli autori del programma, i quali continuavano a pressarlo sul comportamento.

Desirèe Cirisano