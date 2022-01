WhatsApp, per gli utenti cambia tutto: importantissimo aggiornamento nell’app dei messaggi

Voci continuano a circolare circa WhatsApp, riguardo la possibilità di una terza spunta blu, e sul suo impiego.

Si tratta della lineetta sotto il messaggio inviato in chat. Solo rumors o è l’ennesima bufala?

WhatsApp, spunterà o no la spunta?

Potrebbe interessare anche —> WhatsApp, finalmente la funzione vocale che fa felice tutti: impossibile farne a meno

Era già circolata in passato la notizia per cui sarebbe in arrivo una terza spunta blu su WhatsApp. Allora si era parlato di un uso della terza spunta per far comprendere agli utenti che, qualcuno aveva eseguito uno screenshot della conversazione in questione.

Per gli affamati di novità c’è ancora da attendere, sempre ammesso che ce ne saranno a proposito di spunte…Per ora siamo a quota due.

Nel momento in cui si invia un messaggio in chat si possono trovare differenti diciture che WhatsApp propone al mittente. Come prima opzione apparirà il segno di spunta grigio, questo vuol dire che precisamente il messaggio è stato spedito.

In secondo luogo c’è la doppia spunta grigia, la quale indicherà piuttosto che il destinatario ha ricevuto il messaggio. Si ha poi una terza segnalazione, il doppio segno di spunta blu, la quale ci dice che il messaggio è stato anche consultato.

Beninteso, nelle impostazioni della privacy è comunque prevista la possibilità di eliminare quest’ultima ipotesi, nel qual caso manderemo un messaggio, ma non scopriremo mai se il destinatario l’ha effettivamente letto o meno se non lo dice il destinatario.

L’opzione che si ventila, della terza spunta, potrebbe arrivare visto che di rumors si parla, in sostanza a cosa dovrebbe servire?

Quali i possibili rischi delle chat?

Al fine di raggiungere la sua funzionalità, si deve comprendere quanto sia importante la privacy sul web. Secondo le voci diffuse sul web, la terza spunta blu avviserebbe il mittente che è stato fatto uno screenshot della chat.

Potrebbe interessare anche —> WhatsApp, come mandare messaggi anonimi: il trucco che non conosce nessuno

Questo farebbe sapere che il destinatario ha conservato la chat per qualche sconosciuto motivo. Tutto questo potrebbe portare a delle diatribe infinite, motivo per cui sono in molti a credere che avverrà l’introduzione mai di questa ulteriore spunta nell’app. Per cui potete stare tranquilli, per ora le spunte resteranno solo due, con buon pace di tutti!