Vi ricordate Micol Olivieri, l’Alice dei Cesaroni? Oggi è una mamma ancora più bella

Ricordate la piccola attrice che interpretò il ruolo di Alice nella serie de “I Cesaroni”? Lei oggi è una splendida donna e soprattutto una madre: Micol Olivieri oggi.

Tutti la conosciamo per il famosissimo ruolo che interpretò moltissimi anni fa, il suo visino dolce è ben impresso nella mente di tutti gli italiani. La serie all’epoca ebbe un successo inimmaginabile e lei ne fece parte interpretando uno dei ruoli più importanti. Fina da quando era solo una bambina si è avvicinata al mondo della cinematografia riuscendo ad ottenere incarichi per il piccolo schermo. La serie raggiunse un numero di ascolti davvero inimmaginabile e, perfino dopo anni dal termine di quest’ultima, i personaggi continuarono ad essere i protagonisti delle conversazioni di tutti.

L’ultima puntata andò in onda nel 2006 e da allora ogni attore prese strade diverse fino a perdersi completamente. Alcuni di loro continuarono a far parte di questo mondo, altri invece decisero di iniziare nuovi percorsi. Della piccola bambina che interpretava Alice non si seppe più nulla, oggi però lei è una splendida donna in carriera e soprattutto una giovane mamma amata dai propri figli.

Che fine ha ha fatto Micol Olivieri? Eccola oggi nel ruolo di madre

Quando interpretò Alice lei non aveva più di soli 9 anni e, nonostante la tenera età, ebbe un successo inimmaginabile. La serie per cui poi è diventata famosa però non è l’unica in cui ha preso parte, anzi, l’abbiamo vista calarsi in numerosi panni per interpretare al meglio ogni ruolo a lei assegnato. Successivamente si è però allontanata dal piccolo schermo fino a quando nel 2013 non decise di partecipare al famigerato programma “Pechino Express”.

Oggi, nonostante non faccia più parte da diversi anni al mondo della televisione italiana, è comunque conosciuta e stimata da innumerevoli persone. La giovane attrice oggi è infatti un influencer di successo e. Sulla famigerata piattaforma social vanta all’incirca 900 mila follower, è molto vicina al milione.

Potrebbe interessarti anche: Emanuele Trimarchi, che fine ha fatto l’ex tronista di UeD? Fa un mestiere “particolare”

Questo le permette di ottenere innumerevoli collaborazioni continuando così a fare ciò che desidera avendo però il tempo di occuparsi della sua famiglia. Da diversi anni è sposata con Christian Massella, dal quale sono nati due splendidi figli.

Loro si chiamano Arya Massella e Samuel Ermes Massella, arrivati dopo poco tempo dal matrimonio. I due infatti si sono sposati solo 8 anni fa ed oggi hanno finalmente una splendida famiglia insieme.