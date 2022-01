Valeria Marini, la richiesta indecorosa al GF Vip: “Che schifo, senza pudore”

Grande Fratello Vip 6, Valeria Marini senza pudore: la richiesta della showgirl ha lasciato tutti interdetti. I social sono senza parole.

La stellare showgirl ha fatto una richiesta alquanto particolare alla produzione del Grande Fratello. Ecco di che cosa si tratta. Assurdo.

La richiesta a luci rosse di Valeria Marini

Valeria Marini ha lasciato tutti senza parole. La stellare showgirl è entrata nella casa di Cinecittà da pochissimo ma già è al centro dell’attenzione.

Divertente, solare, generosa e abbastanza goffa, la bionda soubrette sa come fare divertire il pubblico. In coppia con Giacomo Urtis, i due formano un duo spettacolare che tiene alto l’umore della casa e del pubblico.

Non è la prima volta che Valeria prende parte al Grande Fratello. La showgirl ha partecipato ad altre due edizioni del famoso reality di Cinecittà. Avvezza alle telecamere, come lei stessa ha confessato più volte, adora mostrarsi senza filtri agli occhi dei telespettatori nei confronti dei quali nutre sempre un grande rispetto.

La Marini non è famosa solo in Italia ma anche all’estero. Sapevate che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello era in Honduras? Ebbene sì, qualche mese fa la Valeriona nazionale è stata una delle concorrenti di Supervivientes, l’edizione spagnola de L’isola dei famosi. Unica italiana insieme a Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, è stata capace di conquistare anche il pubblico straniero che la ama alla follia.

A proposito di follia. Avete sentito la richiesta assurda che Valeria ha fatto alla produzione? Il pubblico è rimasto basito. Ecco cosa ha chiesto la gieffina.

Cosa ha chiesto la showgirl alla produzione

Nelle scorse ore la produzione del Grande Fratello ha fatto recapitare in casa una nota che annunciava un provvedimento disciplinare.

Per via del disordine, della sporcizia e della mancata pulizia degli ambienti comuni e personali, i vipponi si sono beccati non solo una bella strigliata pubblica ma anche una punizione esemplare.

A seguito di questi eventi poco piacevoli sopra menzionati, la produzione del Grande Fratello ha deciso di ridurre il budget settimanale della spesa da 380 euro a 266 euro.

I concorrenti che dovranno passare il Capodanno in casa e che speravano in una mega cena natalizia, sono rimasti profondamente delusi. Scoppia il caos in casa e a lamentarsi del severo provvedimento sono soprattutto Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, le uniche che tutta la giornata sono con scopa e strofinaccio in mano.

Ad ogni modo il danno è ormai fatto e i vipponi dovranno accontentarsi di una spesa limitata. Proprio mentre i concorrenti compilavano la lista delle cose da richiedere alla produzione, Giacomo Urtis chiede alla sua compagna di avventura se necessitasse di qualcosa in particolare. Prontamente la Marini risponde che avrebbe bisogno di un vibratore! Il siparietto è tutto da ridere. La gieffina ha strappato un sorriso a tutti.