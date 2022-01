Suor Cristina, prima suora ora un’altra vita: che stravolgimento: “L’amore vince sempre”

Suor Cristina decide di cambiare radicalmente vita, prima suora ora tutt’altro. Per lei l’amore vince su ogni cosa ed è proprio questo che ha stravolto incredibilmente la sua vita.

Tutti ricordiamo l’incredibile suora che si presentò molteplici anni fa al programma televisivo d’eccellenza dedicato interamente alla musica: The Voice. Fin dalle sue primissime esibizioni la sua voce angelica incantò notevolmente i telespettatori del format. Questi ultimi rimasero infatti sconvolti subito dopo aver sentito la sua incredibile voce, a tal punto da dubitare fortemente che si trattasse seriamente di una suora. Mettendo infatti in discussione il suo stesso credo, cercarono di trovare un dettaglio che potesse confermare le loro assurde teorie. Come se la donna, essendo molto vicina alla chiesa, non potesse praticare le due vocazioni contemporaneamente.

Lei all’epoca diede prova del suo credo indissolubile, cercando di trasmettere un messaggio molto importante. Mai nella vita bisogna accantonare i propri sogni, perfino quando tutti pensano che questi siano incredibilmente ridicoli. Lei infatti si è sempre mostrata con la sua tunica, senza sfociare mai nel volgare o mettendo in contrasto le sue due vocazioni. Ad oggi però la sua vita è notevolmente cambiata, lei stessa ha comunicato la notizia.

Suor Cristina decide di cambiare vita, l’amore vince su ogni cosa

Dopo il suo clamoroso successo ottenuto grazie alla partecipazione al programma “The Voice of Italy”, la donna ha continuato a coltivare il suo sogno senza mettere da parte il suo credo. Per lei infatti, cantare è un metodo equilibrato per esprimere se stessi. Cristina Scuccia, è così che si chiama realmente e da oggi sentiremo spesso parlare di lei poiché la sua decisone ha stravolto completamente il modo di pensare di numerose persone, la sua stessa vita ha subito un cambiamento radicale. Le sue esibizioni sono tutt’oggi ben impresse nelle menti di milioni di telespettatori.

Spesso ha dovuto specificare cosa per lei rappresentasse realmente la musica e cosa cantare comportasse per lei. “Per me cantare è un modo per evangelizzare” dice la suora. Secondo la donna infatti, per indurre le persone a credere nel proprio Dio, per consacrare, non è assolutamente necessario chiudersi e dimenticare cosa significhi realmente vivere. La musica invece, a suo dire, potrebbe essere un buon mezzo di comunicazione perfino per la Chiesa stessa.

Oggi la donna ha potuto confermare che l’amore vince realmente su tutto e per via di ovvie ragioni ha specificato:

“Ho dovuto purificare una parte della mia vita vita dedicata al canto”

Successivamente ha però affermato di esser riuscita a trovare un compromesso e, nonostante in molti possano pensare che essendo suora lei non potrebbe avvicinarsi così tanto al mondo della musica, lei ha detto con fermezza che ama cantare e di certo non smetterà mai. Farà della sua voce un mezzo di comunicazione per trasmettere a tutti l’amore di Dio.