Soleil ci aveva visto lungo, Basciano ha fatto esattamente quello con Sophie

Soleil Sorge, attualmente vippona del GF Vip 6, aveva già previsto tutto. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno proprio ciò che lei aveva detto. Tutti i retroscena a riguardo.

Nelle ultime settimane abbiamo dato il benvenuto a nuovi volti. Come ben saprete Alessandro Basciano è proprio uno di questi. Nonostante la sua permanenza sia ancora minima in confronto agli altri concorrenti, il ragazzo ha già creato innumerevoli discussioni. La rua storia con la vippona Sophie lo ha letteralmente scaraventato sotto i riflettori ed ovviamente questo non gli dispiace affatto. Sophie, dopo aver mollato Gianmaria ha deciso di provarci con Basciano andando però contro ciò che la ragazza ha sempre affermato. Secondo quest’ultima infatti l’amicizia regna sovrana, o meglio questo è ciò che dice.

Le sue parole però si allontano molto dalle decisioni prese negli ultimi giorni. La vippona Jessica le ha confessato più volte di provare un forte interesse nei confronti del nuovo arrivato, per questo infatti l’ha sempre rassicurata dicendole che non sarebbe mai successo nulla e che avrebbe rispettato i suoi sentimenti. Ovviamente il tutto nasconde un retroscena inimmaginabile.

La ragazza infatti ha più volte tradito la fiducia dell’amica buttandosi a braccia aperte nella direzione di Alessandro. È perfino arrivata al punto di baciarlo davanti a lei per poi scoppiare in una fragorosa risata.

Soleil aveva già capito tutto: ecco cosa è successo tra Sophie ed Alessandro

Nonostante il suo comportamento, Jessica ha sempre cercato di mantenere la calma e di affrontare la situazione in modo maturo ed equilibrato. Numerosi però sono i dubbi che l’affliggono e, per sua fortuna, la gieffina Sorge è corsa in suo aiuto. Per quanto il suo carattere possa non andare a genio a molti concorrenti, la ragazza ha ragione per la maggior parte delle volte.

Per incastrare la vippona Sophie, ha infatti consigliato a Jessica di rivelare solo a lei la decisione per quanto riguarda la nomination. Jessica così ha fatto, spiegandole perfino il motivo per cui ha nominato Alessandro Basciano.

“Non dire niente della nomination ad Alessandro e vedi se Sophie va a riferire. Per vedere anche se la sua priorità è lui o l’amicizia con te.”

Questo è il consiglio che Sorge ha deciso di dare a Jessica, la quale ha ovviamente seguito alla lettera le intere istruzioni. Solo dopo qualche ora, la vippona Sophie ingenuamente, è andata a spifferare tutto al ragazzo. Quest’ultimo è rimasto incredulo delle parole sentite.

Potrebbe interessarti anche: Gf Vip, Alessandro si mangia con gli occhi Sophie e Manila Nazzaro lo fulmina “Cosa guardi”

Anche questa volta la gieffina ci aveva visto lungo ed aveva previsto tutto nei minimi dettagli. Sophie riuscirà ancora a mentire a Jessica dopo questo episodio?

Desirèe Cirisano