Il famoso Rudy Zerbi scatena contro di lui l’ira di mezza Italia che descrive come persona irrispettosa e priva di contenuto. Guai seri per lui: ecco di cosa si tratta.

Lui è un conduttore radiofonico, il quale negli ultimi tempi ha preso parte perfino alla rinomata scuola di Amici, programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Nelle ultime ore ha scatenato lui stesso un vero putiferio nei suoi confronti. Numerose sono infatti le critiche a lui rivolte per via delle affermazione dichiarate. Non è di certo la prima volte che il conduttore scatena contro di sé il giudizio negativo degli italiani, il tutto creato generalmente per via di alcune battute irrispettose da lui fatte.

Questa volta però, a parer di molti, ha superato ogni limite mettendo in discussione perfino i santi. Ebbene sì, proprio per questo motivo infatti mezza popolazione italiana non ha retto assolutamente le sue parole. Le discussioni che lo ritraggono come protagonista indiscusso, lo identificano come una persona irrispettosa e priva di valori. Accuse molto pesanti arrivano quindi nei suoi confronti, attualmente nessuno si è schierato in sua difesa spezzando una lancia nei suoi confronti. Vediamo nel dettaglio cosa ha realmente causato questa furia contro di lui.

Rudy Zerbi, le sue parole offendono innumerevoli italiani, i quali si schierano contro di lui

Nelle ultime ore il conduttore radiofonici, il quale era in diretta sul programma Radio Deejay, ha ironizzato notevolmente su un onomastico. Nella puntata di quest’oggi l’uomo ha trattato i soliti argomenti per poi finire a chiedere spiegazioni direttamente agli spettatori. Questi ultimi sono poi rimasti completamente indignati dal suo comportamento. Inizialmente hanno tentato di spiegargli la verità celata, senza però ottenere i risultati tanto desiderati poiché l’uomo non ha fatto altro che rincarare la dose.

Nella puntata si è trattato l’argomento “nomi particolari” successivamente è poi spuntato San Cono. Proprio sul santo il conduttore telefonico ha deciso di ironizzare, battute ovviamente non apprezzate dal pubblico. In molti hanno tentato di fargli capire da cosa derivi questo nome particolare, la spiegazione però ha portato solo a continue battutine del conduttore radiofonico.

Un radioascoltatore ha dichiarato che in molti portano il nome: Cono, Giancono, Conito. Proprio per rendere omaggio al Santo. Il conduttore però ha dato poco peso alle sue parole ed ha esordito dicendo:

“Era quello che girava con due mattoni” oppure ” Il famoso cono con due palle”

I cittadini italiani pretendono delle profonde scuse dopo aver assistito a questa mancanza di rispetto da parte sua.

Desirèe Cirisano