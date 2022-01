Il vippone Gianmaria del GF Vip si avvicina alla gieffina Soleil per poterla abbracciare e coccolare, la nuova concorrente però lo fulmina istantaneamente con lo sguardo.

In questi ultimi giorni abbiamo visto crearsi un intreccio amoroso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno infatti creato vari legami perfino con i nuovi arrivati. Uno di questi inoltre ha rubato la scena a tutti gli uomini presenti del reality, aggiudicandosi l’attenzione di tutte le donne. Compresa l’ormai ex frequentazione di Gianmaria. Alessandro Basciano ha espressamente affermato il suo interesse per la vippona Sophie ancor prima di varcare la porta rossa.

La ragazza non ci ha pensato due volte a troncare la relazione con Gianmaria per potersi crogiolare fra le braccia di Basciano. Antinolfi non ha preso molto bene la loro separazione ma, co l’aiuto di Soleil si è notevolmente avvicinato alla nuova arrivata Federica. I due hanno stretto un legame magnifico e, contro ogni pronostico, iniziano a provare della vera gelosia l’uno nei confronti dell’altra. Iniziando a trascorrere praticamente ogni momento della giornata insieme, i due sono diventati ormai molto intimi. I loro dialoghi fino alla mattina ne sono la prova effettiva.

Gianmaria si avvicina a Soleil per darle un caloroso abbraccio ma Federica lo fulmina al GF Vip 6

La vippona Sophie non provava una particolare simpatia nei confronti di Soleil, il suo triangolo amoroso con l’ormai ex vippone Alex Belli aveva reso quest’ultima un bersaglio facile. Gianmaria, per via dell’antipatia che le due provavano reciprocamente, si era notevolmente allontanato da Soleil così da poter difendere la sua ragazza. Dopo la loro rottura però fortunatamente sono riusciti a ricongiungersi e la vippona lo ha perfino aiutato a superare la situazione creatasi. Nelle ultime ore sono state mandate in onda alcune riprese che coinvolgono i diretti interessati.

Soleil, insieme a Katia e Federica, era seduta vicino al tavolo della cucina quando Gianmaria le è apparso alle spalle e l’ha abbracciata calorosamente. Stringendola così forte che la sedia su cui la gieffina era seduta stava quasi per cadere. Soleil, pensando di cadere, ha urlato contro Gianmaria in modo però del tutto scherzoso.

Vedendo l’intera scena però Federica, nuova conoscenza di Gianmaria, non è rimasta affatto contenta. Appena le mani di lui si sono poggiate sul corpo di Soleil per poterla poi abbracciare, la nuova arrivata ha fatto un’espressione del tutto contrariata ed anzi schifata. In segno di disapprovazione del suo gesto.