Gf Vip, furiosa scenata di gelosia per Basciano: è guerra tra Sophie e Soleil

Grande Fratello Vip, è guerra aperta tra Sophie e Soleil per colpa di Alessandro Basciano. Tensioni nel bunker di Cinecittà. I dettagli.

Caos nella casa del Grande Fratello Vip 6: le due bionde, ex pupille di Maria De Filippi, ai ferri corti e la colpa è di Basciano. Ecco cosa ha combinato il gieffino. Scopriamolo insieme.

Sophie e Soleil ai ferri corti

Che non scorresse buon sangue tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge non è certamente un mistero. Le due ex protagoniste del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi non vanno affatto d’accordo.

Diciamo pure che per quieto vivere si sopportano ma l’una non vorrebbe avere mai a che fare con l’altra e viceversa. Le ragioni di questo astio reciproco? Un uomo e più per la precisione, Alessandro Basciano. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono sempre state in competizione, prima per Gianmaria e ora per Basciano.

L’ex volto di Temptation Island tiene il piede in due scarpe: da un lato si confessa interessato a Sophie e scambia con lei coccole e baci appassionati, dall’altro stuzzica Soleil che peperina com’è, coglie al volo ogni occasione per suscitare la rabbia della Codegoni. Insomma, non tira per niente aria buona nel bunker di Cinecittà.

Sophie arrabbiata con Basciano, discussione notturna

Sophie Codegoni perde le staffe e si arrabbia con Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un confronto con l’ex tentatore di Temptation Island che si è avvicinato un po’ troppo a Soleil Sorge.

Alessandro e Sophie si piacciono e su questo non vi sono dubbi. Mentre la biondina è seriamente intenzionata a conoscere l’imprenditore e magari a costruire qualcosa di serio con lui, Basciano pare invece avere le idee piuttosto confuse.

Se è vero che da una parte è interessato alla Codegoni, dall’altro non rinuncia alla conoscenza con Soleil Sorge che non si risparmia e che con i suoi atteggiamenti provocatori fa arrabbiare la Codegoni.

Più volte Sophie si è confessata con altri coinquilini criticando la Sorge per la sua vicinanza eccessiva ad Alessandro ma quello che è successo nelle ultime ore, ha fortemente indispettito l’ex tronista tanto da portarla a discutere con Basciano.

Nel cuore della notte, mentre tutti dormivano, sotto le coperte Sophie e Alessandro hanno avuto un confronto. La Codegoni si è detta particolarmente gelosa e ha chiesto ad Alessandro di comportarsi seriamente se ha intenzione di costruire qualcosa con lei.

La gieffina ha dichiarato che Alessandro è troppo libertino per i suoi gusti e, appena lei lo perde di vista, lui è già attaccato alla gonna di un’altra e questo è un atteggiamento che non condivide per nulla. Come evolverà la situazione tra i due? Basciano avrà capito la lezione?