GF Vip, addio Sonia: Signorini ha già scelto la sostituta | È la sua acerrima nemica

GF Vip 6, Signorini ha deciso: Sonia Bruganelli lascia il programma e al suo posto arriverà una nuova opinionista. Lei è famosissima. Sapete di chi si tratta?

Alfonso Signorini ha deciso chi sostituirà Sonia Bruganelli come nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6. Lei è famosissima ed è indirettamente legata proprio alla moglie di Paolo Bonolis. Strana coincidenza?

Sonia Bruganelli fatta fuori dal GF Vip

Sono settimane che Sonia Bruganelli è al centro dell’attenzione mediatica. La moglie di Paolo Bonolis in una recente puntata del Grande Fratello Vip 6, ha avuto una accesa discussione con il padrone di casa, Alfonso Signorini.

Il conduttore ha zittito pubblicamente la moglie di Paolo Bonolis che indispettita per il modo con il quale il direttore di Chi si è rivolta a lei, ha lasciato la sua postazione abbandonando lo studio e rientrando in trasmissione solo dopo un’ora. I fan sono rimasti senza parole.

Alfonso Signorini ha fatto finta che nulla fosse successo e ha continuato la conduzione del reality show, tuttavia, ha preso una decisione che ha sorpreso tutti: Sonia Bruganelli sarà sostituita.

Il presentatore ha già deciso chi prenderà il suo posto. Sapete di chi si tratta? Lei è famosissima ed è legata indirettamente proprio a Paolo Bonolis e sua moglie.

Ecco chi sostituirà l’opinionista al GF Vip

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda il 3 gennaio, non vedremo Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini ha deciso forse di sostituire definitivamente la moglie di Paolo Bonolis dopo l’acceso diverbio che si è tenuto durante una delle ultime dirette?

Il conduttore e l’opinionista hanno discusso animatamente dopo che il direttore di Chi ha zittito la Bruganelli che non ha accettato per nulla il suo modo di fare poco carino ed elegante decidendo di abbandonare lo studio e piantare in asso il conduttore.

Che Alfonso Signorini se la sia legata al dito? Sappiamo che la Bruganelli è stata sostituita… ma non per sempre. Sonia trascorrerà il 31 dicembre e il primo gennaio 2022 lontano dall’Italia, più precisamente a Dubai con la sua famiglia: questa è la ragione per cui non potrà essere presente in puntata.

Alfonso Signorini ha deciso dunque di sostituirla per una sola serata, quella del 3 gennaio, con un’altra opinionista. La prescelta è Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis. Paolo e Laura sono stati fidanzati dal 1990 al 1995 ma la loro relazione è finita perché Bonolis non voleva convolare a nozze con la showgirl.

I due sono oggi in ottimi rapporti. Come prenderà la Bruganelli questa sostituzione? Ci saranno scintille social? Staremo a vedere.