GF Vip 6, gli autori si infuriano con i concorrenti | “Vergogna, abbiate rispetto”

Gli autori del GF Vip 6 si infuriano notevolmente contro i concorrenti del programma, affatto contenti del loro operato. Che cosa è successo all’interno della casa?

Il 2022 non è inizia molto bene per i concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali si beccano una vera sfuriata da parte degli stessi autori del programma. Bisogna ammetterlo, in questa sesta edizione del reality i concorrenti si sono comportati, per la maggior parte delle volte, in modo completamente indecoroso. I loro atteggiamenti infatti non sono passati inosservati ed i telespettatori hanno lamentato e denunciato la situazione tramite i social media. I loro atteggiamenti infatti sono apparsi completamente fuori luogo ed irrispettosi nei confronti di chi segue attentamente il programma.

Per non parlare delle infinite censure a cui abbiamo dovuto assistere, ogni due per tre gli autori del programma doveva scansionare dettagliatamente le parole dei vipponi prima di poterle mandare in onda. Insomma, questa sesta edizione non sta ottenendo i risultati tanto sperati per via, in gran parte, del comportamento dei gieffini. Perfino le dinamiche affrontate in serata sono diventate ormai noiose agli occhi del pubblico. nonostante questo però i concorrenti continuano a comportarsi come se niente fosse.

I vipponi si beccano una sfuriata da parte degli autori del GF Vip 6

Nono è di certo la prima volta che assistiamo ad uno scenario del genere. La produzione infatti non è affatto contenta del lavoro che i concorrenti stanno facendo all’interno della casa. Ricordiamo inoltre che più volte i vipponi sono stati ripresi per via dell’ambiente della casa e per via della mancanza di compimento degli impegni a loro riservati. Il richiamo più frequente però ha come protagonista il microfono, il quale non viene indossato sempre.

Essendo all’interno di un reality, i telespettatori vogliono assistere ad ogni momento vissuto nella loro quotidianità. Indossare i microfoni quindi è d’obbligo, in primis per rendere partecipe chi guarda. In secondo luogo perché è una mancanza di rispetto parlare camuffando ciò che si dice. I concorrenti hanno quindi dato il benvenuto al nuovo anno con un’incredibile sfuriata degli autori. Li hanno ripresi prontamente quando si sono accorti che questi ultimi non indossavano i microfoni.

Ovviamente il tutto è stato riferito con rispetto ed educazione, i vipponi non hanno potuto fare altro che indossare i rispettivi microfoni scusandosi con la produzione. Sperando che fra i buoni propositi dei gieffini ci sia anche un comportamento più rispettoso nei confronti dei telespettatori.

Desirèe Cirisano