Elisabetta Gregoraci, il regalo di Flavio: cascate di soldi spesi per riconquistarla

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vicini al ricongiungimento? Intanto l’imprenditore sorprende l’ex moglie con un regalo straordinario. Ecco quale.

Flavio Briatore si lancia alla riconquista di Elisabetta Gregoraci? L’imprenditore si riavvicina alla soubrette facendole un regalo straordinario. Ecco che cosa ha combinato. Scopriamolo insieme.

Flavio Briatore sorprende Elisabetta Gregoraci con un regalo inaspettato

Flavio Briatore sta tentando di riconquistare Elisabetta Gregoraci e il gesto importante che ha compiuto nei suoi confronti mostra tutte le sue buone intenzioni.

Dal 2017, Briatore e la Gregoraci non sono più una coppia. Dopo oltre 10 anni di amore folle, un figlio e una vita vissuta insieme, i due hanno deciso di porre fine, almeno legalmente, alla loro unione.

Come ha confessato in più occasioni la famosa soubrette calabrese, nessuno ha mai creduto al sentimento che per anni l’ha unita al noto manager e imprenditore eppure, il loro è stato un amore forte e passionale.

Nonostante la separazione sia stata dolorosa, gli ex coniugi si sono lasciati in ottimi rapporti. Nessuna tensione, niente astio o vendette trasversali. D’altronde, c’è un figlio da proteggere e amare.

Nathan Falco non ha risentito dell’allontanamento dei suoi genitori perché tanto Flavio quanto Elisabetta hanno fatto e continuano a fare in modo che loro figlio viva una vita quanto più normale possibile.

Il gesto dell’imprenditore per la soubrette

Arriva, inaspettatamente, un gesto molto carino compiuto da Flavio Briatore nei confronti dell’ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Come sappiamo, il loro matrimonio è giunto al capolinea nel 2017 per, come hanno affermato gli ex coniugi, incomprensioni caratteriali.

La separazione non ha scalfito però il bene e il rispetto che ancora oggi continuano a provare l’uno per l’altra. In occasione del Natale, il manager ha voluto sorprendere la soubrette calabrese con un regalo che ha lasciato tutti senza parole.

Come testimoniato dai loro social network, Elisabetta, Flavio il figlio Nathan Falco, hanno trascorso le festività in Kenya, alloggiando nell’albergo super lussuoso di proprietà di Briatore. La showgirl ha mostrato attraverso alcune Instagram stories, il suo Natale meraviglioso all’insegna del caldo, del mare ma soprattutto dell’amore.

Tra un bagno nelle meravigliose acque cristalline, cene costosissime e suite imperiale, Flavio non ha badato a spese per far sentire a casa l’ex moglie. Ma il regalo più bello che le ha fatto, è stato il suo tempo.

Per dare il benvenuto al nuovo anno, Flavio Briatore sul suo profilo Instagram, il primo gennaio, ha pubblicato un portrait familiare nel quale si vede lui felice accanto all’ex moglie e al figlio.

In molti hanno sperato in un ritorno di fiamma: sarà davvero così? Non ci resta che a vedere come evolverà la situazione. Intanto lei ha commentato la foto con tre cuoricini bianchi.