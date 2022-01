Costanzo contro Sonia Bruganelli: asfaltata alla grande, cosa dirà Bonolis?

Maurizio Costanzo decide di dire la sua su ciò che è accaduto al GF Vip e principalmente sul comportamento di Sonia Bruganelli. Ecco le sue parole a riguardo.

Il famoso conduttore televisivo ha deciso di intervenire il putiferio mediato scatenato dalla lite di Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Maurizio non è di certo il primo che esprime la sua opinione a riguardo, in molti si sono completamente schiarati in difesa di entrambi, altri invece hanno pesantemente criticato il loro comportamento. Perfino i famosi volti del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro giudizio su quanto visto in diretta televisiva. In numerosi hanno fortemente criticato il comportamento di Alfonso Signorini, reputato irrispettoso e narcisista.

Sulla vicenda si è alzato un grosso polverone che vede entrambi come i protagonisti indiscussi di una storia, per molti, raccontata male. Eppure i fatti sono ben chiari, il tutto è stato mandato in onda in diretta televisiva, ovviamente però esistono delle opinioni contrastanti sulla vicenda. Fino ad oggi la maggioranza delle opinioni espresse prendeva le difese dell’opinionista, condannando il comportamento del conduttore. Secondo il marito di Maria De Filippi però le cose sono ben diverse.

Maurizio Costanzo contro Sonia Brugranelli: il suo giudizio riguardo al comportamento avuto al GF Vip 6

Il conduttore televisivo si schiera da sempre dalla parte che reputa si trovi nel giusto, senza prestare troppa attenzione ai protagonisti delle vicende. Non è di certo la prima volta che si schiera dalla parte di chi, per molti è del tutto indifendibile, come attualmente lo è Alfonso Signorini. Come ben saprete il conduttore televisivo conduce perfino una rubrica sul settimanale Nuovo, dove offre l’opportunità di esprimere il proprio pensiero a tutti coloro che lo desiderano.

Una signora, tramite una mail mandata direttamente al settimanale, si è chiaramente schierata dalla parte del conduttore del Grande Fratello Vip. Secondo la quale i comportamenti della donna sono apparsi del tutto infantili. Il marito della De Filippi ha prontamente risposto a queste affermazioni concordando con la signora. Secondo il conduttore infatti la donna non doveva assolutamente interromperlo poiché in puntata vi era già molta confusione e, da buona opinionista quale si presuppone che sia, doveva adottare un comportamento diverso.

In suo favore però ha spezzato una lancia, ha infatti detto che a parer suo, le critiche da lei ricevute sono alquanto esagerate. La situazione di poteva evitare ma non per questo merita di esser trattata in questo modo.

Desirèe Cirisano