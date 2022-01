Benedetta Parodi e Fabio Caressa, catastrofe in Lapponia: “Moriremo”

La famosa cuoca ed il marito, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, volano nel villaggio di Babbo Natale ma rimangono bloccati. Il terrore non ha lasciato strada alla speranza. Cosa è successo?

Molti personaggi famosi hanno deciso di volare lontano dall’Italia in questo periodo natalizio. Alcuni di loro hanno scelto mete estive, come spiagge tropicali, altri invece hanno rispettato la tradizione ed hanno trascorso il Natale davanti un paesaggio innevato del tutto spettacolare. Numerosi sono i Vip che questo anno hanno scelto come destinazione la Lapponia, insomma lo spirito natalizio li ha coinvolti fin troppo! Questi hanno infatti scelto di trascorrere dei giorni nel villaggio di Babbo Natale.

Benedetta, in compagnia di tutta la famiglia ha infatti trascorso le festività con la vista di magnifiche aurore boreali e paesaggi mozzafiato. Lei insieme al marito ed ai tre figli, ovvero: Matilde, Eleonora e Diego. Insieme si sono messi in viaggio ma, prima di osservare posti incantevoli e potersi scaldare al caldo, la famiglia ha passato delle ore di terrore. La stessa donna era preoccupata della sua vita e della vita di tutti i membri della sua famiglia.

Cosa è successo a Benedetta Parodi Fabio Caressa, insieme alla famiglia? Tutti i dettagli

Noi italiani siamo abituati ad un clima più mite rispetto a quello della Lapponia. Chi ci abita da anni riesce a convivere con le basse temperature e si abitua con il passare del tempo. Riesce infatti poi a compiere ogni azione senza rimanere bloccato dall’incredibile freddo. Chi però non è abituato a determinate temperature non riuscirà mai a compiere le loro stessa azioni. Per questo infatti, l’intera famiglia ha vissuto delle ore di vero terrore per via di qualche fraintendimento.

A quanto pare, dopo un lungo viaggio affrontato, l’intera famiglia si sarebbe aspettata un’accoglienza più particolare. A differenza di ciò che pensavano, sono stati lasciati in balia del loro destino. Ovviamente i proprietari non credevano che sarebbe stato un grande problema per loro. In realtà però i cinque sono andati in cerca del bungalow dopo che li hanno lasciati soli alla reception. Nessun guanto e nessun cappello, la famiglia si è diretta verso il riparo senza alcuna protezione dal freddo.

Il freddo gelido stava congelando loro le ossa e la conduttrice ha prontamente esclamato: “Moriremo di freddo!”. Successivamente però, giunti al caldo, il pericolo era ormai passato e nei giorni successivi hanno ammirato le meraviglie del posto.

Desirèe Cirisano