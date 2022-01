Anna Oxa scomparsa dalla TV: che fine ha fatto? È scappata all’estero

Impossibile dimenticarci di Anna Oxa, una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Ma da diverso tempo è scomparsa dai riflettori, che fine ha fatto? scopriamo di più.

La amata artista di origini albanesi, che ha infuocato il panorama musicale italiano per diversi anni, oggi ha 60 anni e ha deciso di lasciarsi alle spalle il mondo del palcoscenico, ma i suoi fan non si sono dimenticati affatto di lei: scopriamo di più sulla sua vita attuale.

Anna Oxa, il motivo per cui ha abbandonato la tv

Da diverso tempo ormai, non vediamo più Anna Oxa nel piccolo schermo. Lei è una cantante incredibile, una delle più amate di sempre con ben 23 album, 39 singoli, 14 Festival di Sanremo.

Ha alle spalle una carriera formidabile con tantissimi riconoscimenti. E allora perché una grande artista come lei ha deciso di ritirarsi completamente dalle scene? Durante un’intervista, rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato:

“Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte”.

Questo potrebbe essere uno dei tanti motivi che l’hanno spinta a non mostrarsi più nel piccolo schermo. Come abbiamo detto già, lei oggi ha 60 anni e vive la sua vita in completa serenità e ha totalmente abbandonato lo stile di vita frenetico. Ma che fine ha fatto? scopriamo cosa fa oggi Anna Oxa.

La cantante, cosa fa oggi

Anna Oxa è nata a Bari il 28 aprile 1961 da papà albanese e mamma italiana. Ma oggi non vive nella sua amata città, ma all’estero. Precisamente in Svizzera, in una casa in mezzo alla natura:

“Ci sono montagne, ruscelli, cascate, boschi, animali e un’immensa biodiversità di fiori e piante”.

Lì la pace non manca ed è proprio quello di cui ha sempre avuto bisogno. La sua vita è sempre stata molto movimentata e oggi desidera solamente di rallentare e vivere tranquilla.

I suoi fan vorrebbero rivederla presto in televisione, chissà se con l’anno nuovo avremo modo di ammirarla in qualche programma. Non ci resta che aspettare per scoprirlo, intanto lei si gode la sua serenità in mezzo al verde della natura.