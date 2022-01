Amici, colpo di scena: gli allievi di Maria reclusi nella scuola | Tutto sospeso

Clamoroso, gli allievi della rinomata scuola di Maria De Filippi, Amici, reclusi all’interno della casa: tutto sospeso. Ecco tutti i retroscena su quanto deciso dalla produzione.

Gli allievi del famigerato programma condotto da Maria De Filippi hanno trascorso delle festività molto particolari. Nessuno di loro si sarebbe mai aspettato un trattamento simile da parte della produzione, la quel è solitamente empatica nei confronti di tutti coloro che fanno parte del talent. Quest’anno però la situazione è notevolmente cambiata e tutti i giovani ragazzi che fanno parte attualmente del cast hanno dovuto fare i conti con la solitudine perfino sotto le feste natalizie.

Come ben saprete i talenti che a breve prenderanno parte al serale del programma, sono segregati in casa e non possono uscirvi per alcun motivo. I giovani talenti possono varcare la soglia della casetta solo ed esclusivamente se hanno l’intenzione di non farvi più ritorno poiché va contro ogni regola importa dagli autori del programma uscire dalla casetta. Maria De Filippi, solitamente molto vicina alle problematiche che affrontano gli allievi, non ha potuto fare altro che concordarsi con gli stessi autori. Il tutto fatto per salvaguardare la salute di tutti i presenti e di tutti coloro che lavorano dietro le quinte del talent.

Gli allievi di Amici reclusi in casa, tutto viene sospeso senza alcun preavviso

Mai nella storia del talent abbiamo osservato un comportamento tale da parte degli autori del programma, i quali non ci hanno pensato due volte a recludere inaspettatamente i ragazzi nella casetta in cui abitano attualmente. Questi ultimi hanno trascorso i giorni festivi lontani dai loro affetti, ed hanno dovuto accettare il tutto senza esprimere alcuna disapprovazione. Dietro la decisione degli autori però ovviamente si cela uno scopo ben preciso, che va a salvaguardare la salute degli stessi allievi.

Solitamente gli allievi nel periodo natalizio potevano ricongiungersi ai loro cari per trascorrere le festività in compagnia della loro famiglia, come è giusto che sia. Quest’anno però a causa della situazione che sta lentamente peggiorando al di fuori della casa, gli autori e la stessa Maria De Filippi hanno deciso di non dare loro la possibilità di tornare a casa. Come avrete ben capito, il motivo reale che si cela dietro la loro scelta è proprio il Covid-19.

Con in circola perfino la variante del virus, ovvero l’Omicron, hanno deciso di tenere al sicuro gli allievi. Inoltre se si fossero allontanati dalla casetta avrebbero dovuto affrontare la quaranta prevista dalla Legge e questo avrebbe ritardato notevolmente le riprese del talent.

Desirèe Cirisano