Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan dimentica Biagio e si avvicina ad un altro concorrente. Ecco con chi è scattato il bacio. I dettagli.

Dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, l’ex valletta di Mike Bongiorno si consola con un altro gieffino e scatta, a sorpresa, un bacio. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Miriana Trevisan dimentica Biagio, colpo di scena al GF Vip

Colpo di scena inaspettato nella casa più spiata d’Italia: Miriana Trevisan dimentica Biagio D’Anelli e si lascia andare tra le braccia di un altro gieffino. Anche questo è stato un Natale particolare e insolito.

Lo sanno bene i vipponi che hanno deciso di proseguire la loro avventura, in attesa della finale che si terrà a marzo, e che si sono ritrovati a trascorrere le festività insieme ma lontani dai propri cari.

Nonostante la mancanza del mondo esterno cominci a farsi sentire prepotentemente, i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno messo da parte ogni tristezza e malinconia godendosi appieno il clima di festa che sono riusciti a ricreare nel bunker di Cinecittà.

Proprio in occasione del Capodanno, è accaduto qualcosa di inaspettato. Miriana Trevisan, che ha confessato il suo amore a Biagio D’Anelli poco prima dell’eliminazione del gieffino, sembra già essersi dimenticata di lui: scatta il bacio con un altro concorrente.

La Trevisan senza freni, bacio appassionato con lui

Miriana Trevisan lascia tutti a bocca aperta. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha perso ogni freno e inibizione baciando appassionatamente un concorrente, e no, non è Biagio D’Anelli.

Come sappiamo, per settimane la bella ex velina è stata al centro delle polemiche per via del particolare feeling nato con l’opinionista di Barbara D’Urso il quale, fuori dalla casa, aveva una fidanzata che attendeva con ansia il suo ritorno per concretizzare progetti di vita insieme.

Ma nulla è andato come previsto: D’Anelli si è innamorato della Trevisan e i due si sono confessati reciprocamente i loro sentimenti formando la seconda coppia ufficiale del GF, dopo Manuel e Lulù.

Il pubblico ha decretato però l’eliminazione di Biagio che poco prima di Natale ha dovuto lasciare la casa e Miriana che inizialmente era inconsolabile. Mentre l’opinionista Mediaset ha un bel po’ di casini da sistemare fuori, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha trascorso dei giorni non proprio felici. Dopo l’arrivederci al suo amore, ha dovuto affrontare anche la perdita dell’amato zio.

Il Natale però è davvero magico e la Trevisan, consolata anche dagli altri coinquilini, ha messo da parte ogni pensiero negativo godendosi le festività. In occasione del Capodanno, si è lasciata completamente andare, abbandonandosi tra le braccia di un altro concorrente. Si tratta di Giacomo Urtis con il quale è scattato anche un bacio passionale. Cosa ne penserà Biagio?