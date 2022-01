Raffaella Fico umiliata come mai: Signorini si sente male “Ma questa è impazzita”

Nelle scorse settimane Raffaella Fico è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stata la meno votata dal pubblico. Ma a distanza di alcuni giorni, la showgirl sta facendo ancora discutere: scopriamo di più.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha colto di sorpresa Raffaella Fico con un video che ha sconvolto tutti. L’ex fidanzata di Mario Balotelli è stata presa di mira davanti a milioni di telespettatori: ecco il motivo.

Raffaella Fico umiliata in diretta: cosa è accaduto

Nonostante Raffaella Fico sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip diverse settimane fa, i telespettatori parlano ancora di lei. In molti non riescono a dimenticare la puntata in cui è stata presa di mira da Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini.

Il conduttore, in quella diretta, mandò in onda un vecchio video della showgirl e lei si mostrò piuttosto imbarazzata. Una scena che i telespettatori hanno difficoltà a scordare, proprio per questo nelle scorse ore è diventato virale sul web il video di quel breve momento: scopriamo di più.

Alfonso Signorini sotto choc: impensabile

Tutti voi ricorderete quando Raffaella era dentro la casa più spiata d’Italia e Soleil Sorge le disse “Bye bitch”. La frase fece perdere le staffe alla Fico, infatti, decise addirittura di agire per vie legali.

La Bruganelli prese le difese dell’influencer italo americana perché sosteneva che fosse “una parola detta in maniera scherzosa”. Successivamente il conduttore, durante la puntata, mostrò un vecchio video in cui la showgirl campana ballava sulle note del famoso brano di Doja Cat, ovvero, Boss Bitch.

Dopo aver mostrato il filmato, Raffaella scoppiò a ridere ma era palesemente in imbarazzo. Ma non è finita qui, perché Signorini decise di mostrare anche un video della Bruganelli in cui prendeva in giro il Tik Tok della Fico.

Una scena che è rimasta impressa nella mente dei telespettatori, infatti, nelle scorse ore è ritornato virale il video di quel momento esilarante, andato in onda diverse settimane fa. Insomma, nonostante l’ex di Mario Balotelli sia uscita dal programma da molto tempo, i riflettori su di lei non si spengono.