Pressione nelle orecchie, il rimedio naturale per risolvere il problema subito

Il problema della pressione nelle orecchie è la percezione di una sensazione di pienezza o di otturazione all’interno dell’orecchio.

Comprendiamo meglio in che consiste la pressione auricolare, a cosa è dovuta e gli eventuali rimedi da adottare.

Cos’è la pressione nelle orecchie

Questo si verifica quando la tromba di Eustachio dell’orecchio si è ostruita o ha smesso di funzionare correttamente. La tromba di Eustachio si schiude quando una persona mastica, deglutisce o sbadiglia. In questo modo si evita che la pressione dell’aria si concentri all’interno dell’orecchio.

Un esempio comune in cui avviene una pressione auricolare è quando si guida un’auto in montagna, o nelle fasi di decollo e atterraggio di un aereo. In breve possiamo vederli come l’effetto del cambiamento di pressione.

I sintomi brevemente descritti non creano particolari problemi e si risolvono in pochissimo tempo. Tuttavia in alcune situazioni dove è duraturo possono dare anche luogo a sensazioni di dolore, ed anche un udito ovattato e attenuato.

Va comunque ricordato che l’ipoacusia e la pressione auricolare fanno parte di due patologie diverse, per quanto esistano casi in cui possono trovarsi allo stesso tempo.

Possibili cause della pressione auricolare

A seconda della causa della pressione alle orecchie, possono essere presenti diversi sintomi. Escludendo la disfunzione tubarica, le cause della pressione auricolare possono essere:

un tappo di cerume nell’orecchio,

uno stato infiammatorio del timpano,

la presenza di tensioni della mascella,

essere sottoposti a stress psicologico.

Una volta determinata la causa che è all’origine della pressione auricolare questa può essere trattata nella maniera idonea.

Alcune infezioni dell’orecchio possono causare la pressione dell’orecchio. Adottando alcune misure di prevenzione, seguendo una corretta igiene dell’orecchio si evita la formazione di tappi di cerume, che possono essere rimossi da uno specialista.

Inoltre adottando uno spray nasale, possiamo evitare l’infiammazione del canale uditivo. Se la pressione è dovuta ad un periodo di forte stress, il medico potrebbe prescrivere delle terapie che aiutano a rilassarsi o anche dei farmaci.

Rimedi naturali per alleviare la pressione nelle orecchie

Quando siamo in presenza della pressione alle orecchie, per eliminare il problema possiamo adottare alcune semplici manovre come:

deglutire,

respirare con la bocca aperta,

sbadigliare,

masticare una gomma,

succhiare una caramella dura

In questo modo l’orecchio si “stappa”, questo perché quando si deglutisce di frequente, viene stimolata l’apertura della tromba di Eustachio.