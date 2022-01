Lulù, il malore tenuto nascosto | L’operazione di cui nessuno ha mai parlato

Lulù nasconde davanti agli occhi di tutti un forte malore, nessuno ha mai parlato dell’importante operazione a cui si è sottoposta. Finalmente tutto viene svelato: ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni abbiamo visto la gieffina lamentare un malore improvviso, nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire determinate parole uscire dalla sua bocca. Da sempre la giovane principessa si mostra sorridente e tranquilla, dietro quel suo sorriso però si cela una verità inaspettata. All’interno della casa del Grande Fratello vip la ragazza ha iniziato una frequentazione con lo sportivo Manuel, inizialmente i due venivano divisi da innumerevoli incomprensioni. Attualmente la loro relazione va a gonfie vele nonostante il passato, non molto lontano, abbastanza problematico.

Oggi sono più affiatati che mai, tanto che in molti sospettavano che, dopo una notte di passione, la ragazza sia rimasta incinta. Le varie nausee sono il motivo dei molti sospetti. In realtà però, dietro il suo malessere si cela una verità più profonda mai trapelata. Solo nelle ultime ore, l’Italia tutta, ne è venuta a conoscenza. La vippona non sta affatto bene per via di un operazione avvenuto poco tempo prima della sua entrata nel reality. Questo infatti spiegherebbe innumerevoli suoi comportamenti.

Lulù ed il malore tenuto nascosto: di cosa si tratta

Nei vari mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip la ragazza ha accennato varie volte ad un malessere temporaneo. Svariate volte infatti l’abbiamo sentita lamentare forti dolori, mai nessuno però si è chiesto cosa si celasse dietro questi forti malori. Lei è una ragazza dal cuore d’oro e sempre pronta a porgere la sua mano in aiuto del prossimo, delle volte però il suo comportamento viene frainteso, proprio come accedeva inizialmente con il gieffino Manuel. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio del tutto inaspettato.

La protagonista indiscussa di quest’ultimo è proprio la diretta interessata, in compagnia della vippona Manila. Queste in procinto di svolgere le pulizie giornaliere hanno avuto un piccolo battibecco poiché la Principessa si è rifiutata di continuare a pulire, Manila non capendo il gesto ed essendo all’oscuro di tutto si è infuriata contro di lei. Al ché la ragazza ha deciso di confessare. A quanto pare la gieffina ha subito da poco un’operazione e per questo infatti deve ancora prendere i vari medicinali prescritti dai medici.

“Già sto male, da questa mattina sto aspettando lo sciroppo ed il collirio per gli occhi che mi bruciano. Non posso, mi sono operata all’occhio e sto aspettando il collirio che il mio oculista mi manda. Io non voglio discutere, non voglio alzare la voce perché ho le tonsille gonfie.”

Secondo quanto riferito dalla stessa gieffina, non molto tempo fa si è operata all’occhio il quale non è ancora guarito del tutto.