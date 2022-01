GF Vip 6, Soleil perde il controllo: il gesto estremo | “È fuori di sé”

twiLa vippona Soleil, dopo ore di festeggiamenti perde letteralmente il controllo e sbatte contro la vetrata della casa. I concorrenti del GF Vip 6 completamente sconvolti.

I concorrenti presenti all’interno della casa non possono varcare la porta rossa in nessuna occasione, perfino nel periodo natalizio i vipponi non devono avere contatti con il mondo esterno. Gli è però consentito festeggiare come se tutti insieme formassero una grande famiglia, gli vengono offerti tutti gli occorrenti infatti. Nella casa da ormai diversi mesi, i gieffini hanno deciso di festeggiare il capodanno tutti insieme dando una piccola festicciola all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I vipponi hanno dato il benvenuto al nuovo anno con musica e spumante.

Alcuni concorrenti hanno deciso di festeggiare a pieno senza pensare a nulla. Per questo infatti si sono lasciati andare perfino con numerosi brindisi esagerando un po’. La vippona ad esempio, ha brindato insieme ai compagni senza però eccedere particolarmente. Nella foga del momento però ha perso letteralmente il controllo ed è sbattuta contro l’intera vetrata. I concorrenti sono rimasti completamente sconvolti assistendo all’accaduto, successivamente però hanno continuato con i festeggiamenti senza prestare molta attenzione alla gieffina.

Soleil si scontra contro la vetrata del GF Vip 6

Gli autori del programma non saranno affatto contenti quando riguarderanno le riprese fatte all’interno della casa del Grande Fratello durante la notte di capodanno. I gieffini si sono armati di spumante e accessori da festa, come ad esempio collane di piuma ed occhiali con buon augurio. Con musica di sottofondo hanno iniziato a danzare ed a scatenarsi. Giunta l’ora del “trenino” i concorrenti si sono uniti e si dono diretti verso il giardinetto fuori casa. A capo del tutto c’era proprio la vippona seguita da Jessica e dagli altri compagni.

Seppur i vipponi non andavano affatto di fretta, la gieffina ha perso il controllo ed è sbattuta contro il vetro che separa il giardino dall’aria relax. Il colpo avvertito è stato molto forte ed infatti tutti i concorrenti inizialmente si sono preoccupati per lei e successivamente sono scoppiati in una fragorosa risata pensando a cosa potessero farle gli autori del reality vedendo ciò che ha fatto.

Il vetro infatti si è completamente distrutto in mille pezzi, completamente frantumato, rimasto in piedi poiché trattenuto dalla protezione in plastica. La ragazza però pare che non si sia fatta nulla di grave.