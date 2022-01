“È successo qualcosa di grave a Gianmaria” Lui scoppia a piangere e Soleil gli corre dietro

Gianmaria scoppia in lacrime al GF Vip 6 per via di di un avvenimento molto grave, la gieffina Soleil non ci pensa due volte e corre da lui. Che cosa è successo all’interno della casa?

In questi ultimi giorni il povero vippone non se la passa molto bene, questo periodo infatti è uno dei più bui da quando ha varcato la porta rossa. Tutti ormai saprete che il vippone ha trovato l’amore all’interno della casa. La giovane Sophie infatti pensava di realizzare tutti i suoi sogni costruendo un futuro insieme. Il suo sogno però è presto svanito per via dell’entrata del giovane vippone Alessandro. Il quale ha espresso il suo interesse nei confronti della ragazza ancora prima di entrare a far parte effettivamente del cast del Grande Fratello Vip.

In realtà il giovane Basciano ha espressamente dichiarato che, all’interno della casa, due sono le donne che gli hanno fatto tremare il cuore, a Sophie infatti si aggiunge la tanto desiderata Soleil. Quest’ultima però ha dato molto filo da torcere al ragazzo, il quale si è espressamente dichiarato con però scarsi risultati. Solo dopo il rifiuto si è letteralmente catapultato nella direzione dell’ex tronista. La quale, a differenza di Soleil, non ci ha pensato due volte a ricambiare il flirt.

Perché Gianmaria è scappato con il volto colmo di lacrime al GF Vip? Solo Soleil è corsa in suo aiuto

Come vi abbiamo già anticipato, il ragazzo negli ultimi giorni sta attraversando un periodo difficile per via dell’allontanamento della giovane Sophie. Nella quale aveva riposto molta fiducia e sicurezza. Nonostante questo però la ragazza non ha mai confermato la loro storia d’amore, ha infatti sempre dichiarato che con lui aveva un bellissimo rapporto molto lontano però dall’amore. Pensiero difficile da comprendere dal momento che la stessa ragazza trascorreva infinite ore con il vippone ed i due si scambiavano dei baci molto passionali.

Subito dopo la rottura la ragazza si è lanciata fra le braccia di Alessandro, andando perfino contro l’amicizia creata con la vippona Jessica. Quest’ultima si è infatti sentita tradita dal suo comportamento poiché lei prova molto interesse nei confronti del nuovo arrivato. A quando pare però, alla giovane Sophie non interessa dei sentimenti altrui, nelle ultime ore infatti si è lasciata trasportare da un lungo bacio sulle labbra di Basciano.

Venendo a conoscenza di ciò che è accaduto il gieffino, dopo esser uscito di corsa dal confessionale, è scoppiato in lacrime e si è diretto nella sua stanza. Soleil sentendo un concorrente affermare di averlo visto in lacrime e dichiarando che la situazione era abbastanza grave, lei è subito corsa in suo aiuto. Lo ha consolato e lo ha fatto sfogare a differenza di Sophie che, vedendolo l’intera scena è scoppiata in una fragorosa risata.