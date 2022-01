“Chi sta tossendo?” Soleil terrorizzata: Lei si isola e si mette lontanissima | VIDEO

By

Soleil sente tossire all’interno della casa del Grande Fratello Vip e terrorizzata si isola dal resto dei concorrenti del programma. Tutti i retroscena su quanto accaduto nel reality.

In questi ultimi anni abbiamo dovuto fare i conti con un nemico invisibile agli occhi che ci ha reso impossibile condurre la vita di sempre. Conviviamo con il coronavirus ormai da parecchio tempo e, per quanto ci è difficile ammetterlo, questo ha stravolto i piani di ogni persona presente sulla faccia della Terra. Quando pensavamo di aver vinto finalmente la battaglia si sono messe in gioco nuove varianti che hanno reso il tutto ancora più complicato. Come ben saprete i concorrenti di ogni reality, prima di condividere ogni momenti della giornata insieme, vengono severamente tamponati a dovere.

I vipponi si trovano all’interno della casa del Grande Fratello Vip da ormai numerosi mesi ed ognuno di loro non può assolutamente mettere piede al di fuori della porta rossa. ogni contatto con il mondo esterno è severamente vietato, in primis perché andrebbe contro le regole imposte dagli autori ed in secondo luogo perché i concorrenti potrebbero rischiare di contrarre il virus. Perfino gli ospiti del programma devono sottoporsi alle regole anti-contagio imposte dal Governo.

Soleil sente tossire e si terrorizza, si isola dal resto del gruppo preoccupata per la sua salute

Ovviamente all’interno della casa è davvero improbabile che qualcuno dei concorrenti possa contrarre il virus, poiché come vi abbiamo precedentemente anticipato i vipponi non hanno alcun contatto con il mondo esterno. Non è maturo però eliminare ogni probabilità, il cibo ed il resto delle necessità primarie sono comunque portate a loro dagli addetti.

Questi ultimi lasciano ciò che serve nelle rispettive stanze senza aver nessuno contatto con loro, non si può però escludere alcun ipotesi. Nelle ultime ore abbiamo visto la gieffina particolarmente provata per via di alcune sue supposizioni.

Quest’ultima infatti ha sentito un concorrente tossire e si è subito allarmata pensando al peggio. La vippona, dopo aver chiesto chi è stato si è prontamente allontanata dal resto del gruppo presupponendo che si trattasse del virus. Non bisogna però dimenticare che la tosse non è solo un sintomo del virus.

Potrebbe interessarti anche: Soleil, come si chiama veramente: Stasi non c’entra nulla | Finalmente la verità

nonostante questo però è normale che la gieffina si sia preoccupata. Attualmente pare che non ci sia alcun contagio all’interno della casa, se però nei giorni futuri dovesse spuntare una positività anomala gli autori prenderanno le dovute precauzioni. Cosa accadrebbe al programma se all’interno della casa sbucassero dei contagi?