Rosalinda Celentano demolisce papà Adriano: “Però con i suoi soldi sei cresciuta”

Recentemente Rosalinda Celentano ha rilasciato delle dichiarazioni choc suo padre, il grande artista Adriano Celentano: scopriamo cosa ha rivelato.

Rosalinda Celentano, figlia d’arte del Molleggiato e di Claudia Mori, recentemente ha fatto delle confessioni choc che hanno lasciato tutti a bocca aperta, scatenando così una gigante polemica: ciò che ha rivelato è davvero sconcertante.

Rosalinda Celentano, l’impensabile confessione

Senza dubbio Rosalinda Celentano è uno dei personaggi più apprezzati del piccolo schermo. E’ conosciuta per essere la terzogenita di Adriano Celentano e di Claudia Mori. I suoi fratelli sono Rosita e Giacomo Celentano. Lei ha seguito le orme dei suoi genitori, infatti, sin da giovanissima è entrata a far parte del mondo dello spettacolo.

Negli anni 90 ha partecipato anche a Sanremo con il brano L’età dell’oro ma successivamente si è dedicata alla recitazione, infatti, ha lavorato per diversi film come L’amore probabilmente, La setta dei dannati e Il ragioniere della mafia.

Ha una carriera alle spalle incredibile, proprio per questo ha ricevuto anche riconoscimenti importanti come la candidatura al David di Donatello e un’altra al Nastro d’argento. Insomma, un’artista molto importante proprio come suo padre. Recentemente ha parlato di Adriano in un’intervista dove ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconcertanti: scopriamo di più.

Adriano Celentano demolito da sua figlia: è polemica

Poco tempo fa la terzogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori è stata la protagonista della puntata di Belve, dove è stata intervistata da Francesca Fagnani. Ovviamente, si è parlato anche di suo padre e lei ha svelato il suo pensiero sulle canzoni del Molleggiato.

Alla domanda “Qual è la canzone di suo padre che lei ama di più?”, l’attrice ha risposto “Nessuna.” La conduttrice è rimasta completamente spiazzata, infatti, le ha ripetuto la domanda e Rosalinda ha risposto che non ricorda nemmeno il titolo del brano di Adriano Celentano al quale è più legata.

Ma non è finita qui, perché ha rivelato che la canzone che detesta di più è proprio “Azzurro”, un brano di un successo incredibile. Sul web le critiche sono arrivate subito e non sono mancati commenti del tipo “Però con i suoi soldi sei cresciuta”, “Che tristezza…è assurdo” oppure “Rosalinda, ma sei normale?”.