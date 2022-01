Principesse Selassié, il misterioso intreccio con Berlusconi | Terremoto Reale

By

La famiglia Reale delle Principesse Selassié nasconde un losco intreccio di truffe e affari contorti, avrebbero potuto coinvolgere perfino Silvio Berlusconi. Tutta la verità.

Le famose sorelle Jessica, Clarissa e Lulù hanno sempre affermato di appartenere ad una Reale stirpe etiope facendo così parte della nobiltà del posto. Questo, a loro dire, spiegherebbe l’inestimabile patrimonio della famiglia. La loro presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha suscitato molti sospetti tanto che alcuni hanno deciso di indagare sulla loro famiglia così da poter finalmente capire se le tre ragazza siano o no delle Principesse effettive. Dopo le innumerevoli voci circolate sul loro conto, le vippone hanno deciso di dare conferma delle loro parole portando alla luce i certificati che le identificano come Principesse di Etiopia.

Questo però non è bastato al pubblico ed in particolare ad alcuni che hanno poi condotto delle vere ricerche finanziarie. Ormai tutti conoscono una piccola parte della loro storia, è risaputo che il padre delle tre vippone sia in carcere da ormai molti anni. Oggi finalmente sono apparse le prove che lo incriminerebbero con l’accusa di truffatore. Sotto il suo mirino pare che ci sia finito perfino Silvio Berlusconi e con lui anche molti altri politici.

Le Principesse Selassié sono di stirpe Reale o è tutto solo una grande favola?

Attualmente il padre delle giovani fanciulle, Giulio Bissiri, si trova nella prigione di Canton Ticino. Imprigionato proprio per via delle innumerevoli truffe fatte che ammonterebbero all’incirca sui 10 milioni di Franchi Svizzeri. A denunciare il tutto è Carlotta tedeschi, la quale ha rilasciato un’intervista al Settimanale Oggi dove confessa che il padre è stato truffato proprio da Bissiri. Secondo quanto affermato dalla donna, il padre delle Principesse avvicinava le sue future “vittime” garantendoli una somma in denaro molto elevata.

I soldi richiesti alle circa 10 persone d’affari, sarebbero serviti per riscattare il patrimonio temporaneamente congelato della stessa famiglia. Carlotta ha cercato più e più volte di riscattare il denaro del padre, perfino dopo la sua morte, senza però ottenere alcun risultato. Perfino lo stesso Silvio Berlusconi sarebbe potuto diventare una vittima del truffatore.

Fortunatamente però, Silvio, alcuni anni fa non si presentò alla famosa cena organizzata dallo stesso Bissiri, Attualmente le sorelle smentiscono ancora la fuga di notizie, dopo queste dichiarazioni però c’è davvero poco da smentire.

Desirèe Cirisano