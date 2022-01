GF Vip 6, urla fuori dalla casa: Soleil scopre che entra Delia | Non crede alle sue orecchie

Soleil Sorge non riesce a credere all’assurda notizia, delle urla fuori dalla casa le hanno comunicato l’entrata di Delia Duran al GF Vip 6. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

La vippona Stasi negli ultimi mesi ha creato delle dinamiche del tutto inaspettate con la collaborazione dell’ormai ex gieffino Alex Belli. I due hanno creato un rapporto di amicizia che poi è sfociato in ben altro. Entrambi infatti provavano attrazione l’uno per l’altra. Di questo la moglie del vippone non ne era affatto contenta poiché la loro relazione si stava lentamente sgretolando. Dopo gli infiniti richiami, Delia è perfino arrivata al pinto di decidere di troncare nell’immediato la loro storia. Comunicandolo ad Alex però, questo ha deciso di rimediare ed ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

La gieffina, vedendo i suoi comportamenti non ha potuto far altro che accettare la situazione creatasi anche se la lontananza di Alex le ha causato molto dolore. Il triangolo amoroso creato dai vipponi ha fatto molto discutere, sia i telespettatori che gli stessi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Questi ultimi hanno fortemente criticato entrambi, alcune voci però coinvolgerebbero perfino la moglie Delia in questo losco vortice.

Soleil scopre dell’entrata di Delia grazie a delle urla proventi al di fuori delle mura della casa del GF Vip 6

Tra le due ragazze ovviamente non scorre affatto buon sangue, anzi, dire che provano un profondo odio reciproco sembra dire poco. Perfino quando il gieffino aveva dei confronti con la moglie le due hanno sempre discusso fortemente. La sua presenza all’interno della casa scatenerebbe quindi un vero putiferio poiché hanno ancora molto da dirsi. Nelle ultime ore, come già anticipato, la gieffina ha sentito delle urla provenienti da oltre le mura della casa.

Una donna ha deciso di comunicare cosa accadrà nei prossimi giorni alla ragazza, così da metterla in guardia. Mentre la maggior parte dei concorrenti era nelle loro stanze, Stasi prendeva il sole tranquillamente. Inizialmente non aveva collegato il tutto dopo aver sentito le parole della donna, aveva infatti capito che la nuova concorrente si chiamasse Ilary, o perfino Gaia.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Soleil vomita nel lavandino in cucina: “Che schifo, una roba imbarazzante”

Qualche ora dopo ha comunicato la notizia all’amico Giacomo Urtis il quale le ha aperto gli occhi e le ha suggerito che probabilmente si trattasse di Delia. Al che la ragazza non ha potuto fare altro che rimanere a bocca aperta. Successivamente ha continuato a pensare a cosa potrebbe accadere se Delia varcherà seriamente la porta rossa.

Desirèe Cirisano