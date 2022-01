Gastrite, 5 alimenti che ti devi scordare per non soffrirne più

Per gastrite si intende l’infiammazione del tessuto dello stomaco una condizione dolorosa che causa indigestione, gonfiore, nausea e bruciore di stomaco.

La sintomatologia è spesso peggiore in seguito al consumo di cibi grassi o piccanti.

Cosa è la gastrite

Si chiama gastrite un insieme di condizioni che hanno una cosa in comune: l’infiammazione del rivestimento dello stomaco. L’infiammazione della gastrite è più spesso il risultato dell’infezione con lo stesso batterio che provoca la maggioranza delle ulcere gastriche.

È consigliabile adottare una dieta per la gastrite per alleviare i sintomi e per impedire un peggioramento della sindrome. Per quanto riguarda la dieta per la gastrite, la soluzione è rappresentata dall’evitare cibi acidi e speziati e dal consumare invece cibi a basso contenuto di acidi e zuccheri.

Il regime alimentare per la gastrite è concepito per ridurre le riacutizzazioni dei sintomi e per impedire che la condizione peggiori. Uno degli obiettivi fondamentali della dieta per la gastrite è quello di limitare il rischio di infiammazione dello stomaco.

Il processo di infiammazione del rivestimento dello stomaco determina una riduzione della produzione di muco protettivo.

Il succo gastrico è un fluido acido che decompone il cibo durante la digestione. Al fine di prevenire i danni causati dal succo gastrico, il muco ricopre il rivestimento dello stomaco.

I cibi da abolire per non soffrirne più

Per quanto riguarda gli alimenti che si possono mangiare con la dieta gastrica, sono piuttosto flessibili. Ogni persona può reagire in modo diverso a specifici alimenti. Se un particolare cibo non provoca problemi, è possibile consumarlo.

Si raccomanda in modo generale una dieta gastrica, e di evitare di mangiare alcuni cibi o bere bevande che normalmente causano irritazioni allo stomaco. Questo include:

zucchero,

bevande zuccherate,

cibo piccante,

caffè,

alcol,

frutta acida.

È possibile che alcuni cibi della lista “da evitare” possano non provocare disturbi se consumati in piccole porzioni o con un consumo sporadico. Oppure, alcune persone potrebbero riscontrare dei problemi con un alimento che si trova nella lista dei cibi consigliati.