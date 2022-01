Charlene di Monaco, rivelata la vera malattia: “Costretta ad alimentarsi così”

Charlene di Monaco, finalmente arriva la verità. Un comunicato ufficiale svela le reali condizioni di salute della principessa. La situazione è piuttosto complicata.

Svelata finalmente la malattia di cui soffre Charlene di Monaco, la situazione è davvero assurda. Il mondo è preoccupato per la moglie di Alberto II. Ecco che cosa si legge nel comunicato emesso dagli organi di stampa del palazzo reale.

Charlene di Monaco sta male, il mondo preoccupato per la principessa

È stato un anno particolarmente difficile, questo, per Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II si è trattenuta per ben 8 mesi in Sudafrica, il suo paese natale, per curare una presunta infezione che ha intaccato occhi, gola e orecchie arrivando persino a toccare il cervello.

La regnante si è sottoposta a tre interventi chirurgici e nelle ultime fotografie è apparsa particolarmente stanca, emaciata e dimagrita. Dopo mesi lontano dal palazzo reale di Monaco, ai primi di novembre ha fatto rientro a casa per trascorrere qualche giorno con i suoi figli e il marito.

La permanenza a corte però non è andata bene e l’ufficio stampa del palazzo reale ha dichiarato che, almeno fino a dopo natale, la principessa Charlene non potrà assistere ad eventi pubblici per occuparsi esclusivamente della sua salute.

Il mondo è fortemente in apprensione, la moglie di Alberto II ha saltato anche il compleanno dei figli e la festa nazionale del principato. Cosa le sta succedendo? Finalmente arriva la verità e svelarla è il principe Alberto.

La verità sulle condizioni di salute della principessa monegasca

Finalmente arriva la verità. Sappiamo che cosa è successo alla principessa Charlene di Monaco. Nelle scorse ore, un comunicato ufficiale emesso dall’ufficio stampa del palazzo reale, ha chiarito la situazione e ha raccontato che cosa sta succedendo alla moglie di Alberto II.

Secondo quanto si legge nella nota, la principessa è ancora in terapia e ci vorrà molto tempo, probabilmente mesi, prima che si riprenda completamente. La situazione sta però migliorando giorno dopo giorno e tutti si augurano presto che Charlene possa ritornare a condurre la stessa vita di prima.

Intanto, il marito, Alberto II, ha voluto far sapere che quanto dichiarato nei mesi scorsi da tabloid e riviste è assolutamente falso: la principessa non ha contratto il Covid e non si è allontanata da corte per una gravidanza illegittima ma ha avuto un esaurimento fisico ed emotivo, una situazione piuttosto grave che ha richiesto un ricovero immediato lontano dal palazzo.